Retroalacant vuelve este sábado a Las Cigarreras en su novena edición: música ochentera y actividades para toda la familia

El próximo sábado, 4 de octubre, Alicante se convierte en máquina del tiempo con la novena edición de Retroalacant, el evento dedicado a la cultura retro que invita a revivir las décadas de los 70, 80 y 90 a través de la música, el ocio y la tecnología que marcaron a toda una generación.

Más de 2.000 metros cuadrados de Las Cigarreras se transformarán en un espacio festivo con arcades, talleres, photocalls, animación, torneos solidarios y una treintena de stands y expositores, todo pensado para disfrutar en familia y redescubrir, sin prisas, el encanto de lo retro.

Todos los públicos

La jornada ofrece una agenda repleta de propuestas:

- Música en vivo con temas emblemáticos de los 70, 80 y 90, acompañada por la sesión del DJ Inus.

- Espectáculos y actividades como la presencia de Mazinge ZM, el simpático robot de las estrellas, y un espectacular Scalextric de 6 metros con cuatro pistas para grandes y pequeños.

- Zona arcade gracias a la Asociación Retromarcianitos, que traerá sus máquinas recreativas para revivir partidas inolvidables.

- Talleres creativos y juegos tradicionales, desde chapas personalizadas hasta futbol-chapas.

Entre los invitados destacados, sobresalen Roland Perry y Mark Eric Jones, figuras clave en el desarrollo del ordenador Amstrad CPC464, quienes compartirán anécdotas y detalles inéditos sobre la época dorada de la informática doméstica.

Espacio solidario

Retroalacant no solo es disfrute, también es compromiso social. Un año más, la iniciativa “Videojuegos x Alimentos” estará presente, permitiendo a los asistentes intercambiar alimentos no perecederos por videojuegos y otros artículos.

Todo lo recaudado se destinará al Banco de Alimentos de Alicante.

Además, habrá zona de descanso con gastronomía y bebidas para reponer fuerzas, y la jornada culminará con un concierto de Fake News, banda que versionará los grandes éxitos del rock y el pop de aquellos años.

Cultura retro

Retroalacant IX es posible gracias a la colaboración entre la Concejalía de Cultura – Centro Cultural Las Cigarreras, Librería Raíces, Cervezas Alhambra, que celebra su centenario, y entidades como Arcade Vintage – Museo del Videojuego de Ibi, la Asociación Retromarcianitos, Videojuegos x Alimentos, entre otros colectivos y empresas alicantinas.

Será, en definitiva, una jornada para viajar al pasado, compartir recuerdos y descubrir cómo el espíritu de los 80 y 90 sigue vivo en las nuevas generaciones.