Sharleen Spiteri, vocalista de Texas: "Las mujeres podemos lidiar sin dictar y ser fuertes sin tener que manipular"

Con casi cuatro décadas de carrera, más de 40 millones de discos vendidos y una voz inconfundible que ha marcado generaciones, Sharleen Spiteri, vocalista de Texas, sigue siendo una figura clave del pop-rock internacional.

En vísperas del concierto que la banda ofrecerá este lunes 14 de julio en el festival Alma Occident en Alicante, Spiteri atiende a El Español de Alicante por videollamada desde Londres, ciudad en la que reside desde hace 35 años.

Durante la conversación, Spiteri se muestra cercana, contundente y profundamente reflexiva sobre el papel de la mujer al frente de una banda. Un liderazgo que ha sabido afrontar con naturalidad para mantener el grupo unido durante tantos años.

Preguntada por la célebre frase de Bruce Springsteen; "En una banda no hay lugar para la democracia, solo dictadura", responde con firmeza:

"Me encanta Bruce, pero no estoy de acuerdo. Las mujeres funcionamos de otra manera. Podemos liderar sin dictar y ser fuertes sin tener que manipular. Aprendemos a sonreír, a escuchar y a decidir. Y eso nos hace más efectivas", asegura.

Cuatro décadas de cohesión y talento

Formada en Glasgow en 1986, Texas ha sabido mantenerse unida frente a los retos internos que han disuelto a muchas bandas míticas. Spiteri lo atribuye a un entendimiento profundo entre sus miembros y al compromiso con su arte:

"Nunca estuvimos cerca de separarnos. Entendemos cuándo ceder, cuándo hablar, y sobre todo, que la música está por encima de los egos. Cuando subimos al escenario, no se trata solo de nosotros: se trata de la banda y del público, como un todo."

Texas llegará a Alicante tras haber girado por otras ciudades españolas, incluidas paradas recientes en Córdoba. Spiteri confiesa estar deseando volver a probar la gastronomía local: "Me encanta el arroz a la española, pero odio el risotto italiano. Ya he probado la paella y esta vez tengo muchas ganas de probar el arroz tradicional de Alicante", asegura.

La música como memoria universal

Para Spiteri, las canciones no solo se escuchan, se viven: "La música no necesita traducción. Incluso si no entiendes la letra, sabes lo que significa. Una canción no tiene un solo significado: cada persona le da el suyo. Por eso la música es tan poderosa."

En su discografía, éxitos como Say What You Want, Black Eyed Boy o Every Day Now siguen resonando con fuerza. Si tuviera que enviar una sola canción al espacio para representar el legado de Texas, elegiría sin dudar Say What You Want: "Es una gran canción, y sigue sonando actual. Tiene fuerza, alma y melodía".

Retos de la industria actual

Sharleen no oculta su preocupación por el estado actual de la industria musical, especialmente en lo que respecta a las nuevas generaciones de artistas:

"Antes, cuando vendías discos, podías vivir de la música. Hoy, con el streaming, los jóvenes no reciben lo que merecen. Es brillante a nivel tecnológico, pero injusto económicamente. El sistema se sostiene sobre el talento de otros, y no se les recompensa."

Lamenta que ni las discográficas ni los gobiernos hayan hecho lo suficiente, y llama a la unión del sector: "Los artistas deberían unirse para provocar un cambio, pero muchos tienen miedo".

Un nombre de película

El nombre Texas no nació al azar. La banda lo tomó de la película Paris, Texas (1984), una referencia que marcó también su primer gran éxito:

"Era mi película favorita. El soundtrack de Ry Cooder nos inspiró a escribir I Don’t Want a Lover, la primera canción que compusimos Johnny (McElhone) y yo. Así nació Texas."

Tras más de 35 años sobre los escenarios, Sharleen Spiteri conserva la energía, la lucidez y el sentido del humor que la convirtieron en una de las grandes voces del pop europeo. Y este lunes, Alicante tendrá la oportunidad de comprobarlo en directo.