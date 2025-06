Morán Berrutti, escultor en un barrio de Alicante durante 45 años: "He dejado de hacer cerámica"

En uno de los barrios más bonitos de la ciudad de Alicante se encuentra el taller de Morán Berrutti, el ceramista que ha creado el estilo alicantino. Con más de 45 años trabajando en ellas inicia ahora una nueva etapa en la que la aparca: "He dejado de hacer cerámica".

La persiana abierta de su local invita a cualquiera a entrar a conocer sus obras en la tranquila calle de Nueva Baja. En él trabaja y también vende algunas de sus pequeñas figuras junto a otras esculturas y cuadros.

Su carrera había empezado mucho antes en la Escuela Massana de Barcelona en 1973 y luego, ya profesionalmente, a partir de 1979: "Ha sido un camino precioso, interesantísimo, apasionante".

Morán asegura que "no he notado el paso del tiempo" porque "creo que he estado en una constante evolución y búsqueda". Un planteamiento en el que avanza que "en este momento ya estoy cerrando, digamos, una década porque yo, sin darme cuenta, siempre funcionó por décadas".

Eso es lo que considera que le ha permitido acumular tantos años en la profesión: "Sin darme cuenta voy dejando atrás viejos planteamientos y me entra el deseo de crear obra nueva".

Esa sensación es la que le ha llevado a un cambio radical: "He dejado de hacer cerámica de momento y me voy a dedicar a dos cosas, principalmente a ordenar mi archivo de dibujos y diseños, que será donado al Archivo Municipal de Alicante".

No dejará de crear porque "ahora he vuelto la mirada hacia el arte pobre, que siempre me ha gustado mucho el arte povera", cuenta en referencia al movimiento que surgió a mediados de los años 60 en Italia y que desafiaba las convenciones usando materiales más sencillos.

En esta apuesta el estilo también transmite un mensaje, el del cambio social que llega a la ciudad de Alicante con el urbanismo. "Estoy realizando una pequeña serie de esculturas a base de maderas viejas encontradas por la calle, en los contenedores, sobre todo de aquí de las obras".

Si dejó atrás su estudio en la calle Toledo para encontrar "una zona mucho más tranquila y acogedora", esta ahora se está transformando con la gentrificación y por eso "estoy siguiendo los contenedores de obras para construir pisos turísticos".

Si con el arte povera expone esa realidad, en el estilo se mueve entre "el neocubismo con unos toques constructivistas". Y al definirse, otra influencia más cercana: "Me ha sobrevolado un poco ligeramente el espíritu de Juana Francés con sus collage, sus añadidos y sus objetos trouvé ensamblados".

Al repasar esa trayectoria se siente "muy ilusionado" porque ejemplifica esa necesidad de cambio: "He empezado una cosa que hacía mucho tiempo que me apetecía hacer y que no tenía tiempo porque tenía encargos y trabajos comprometidos".