Un piano en Alicante esconde los secretos de un amor perdido en la primera novela de Joaquín Hernández

Hace ocho años, frente a un piano abierto, Joaquín Hernández desconocía que aquel momento le iba a cambiar la vida. El singular descubrimiento de un paquete oculto en el interior se convertiría en el punto de partida de su primer libro. Los secretos del olvido novela una historia de un amor que se enfrenta a la pérdida del alzhéimer y en la que retrata su devoción por la música y la literatura.

Sentado en la librería Pynchon junto a un piano, Hernández disfruta la calurosa acogida que está teniendo en este arranque. En ella hizo la primera presentación y vendió no solo los cincuenta ejemplares que tenía preparados, sino otros treinta de otro local. Así que ya prepara un segundo encuentro para el 16 de marzo con el que satisfacer esta demanda.

Y todo por una intensa historia de amor que surgió de un paquete que pensó que era droga. Así risueño recrea la anécdota que años atrás vivió en clase de una alumna a la que enseñaba piano, cuando levantó sus tapas para mostrarle el interior y vieron que en él se había escondido algo envuelto en papel de aluminio.

"Era un escondite perfecto porque poca gente sabe que un piano se puede abrir", explica. Y desde luego no lo sabía su propietaria que apresuradamente lo intentó justificar diciendo que era comprado de segunda mano. ¿Pero qué habían escondido en él? Movidos por la curiosidad, lo desembalaron para descubrir que solamente eran cartillas de banco.

"Cuando vi aquello pensé que era un comienzo de historia buenísimo", recuerda. "Y entonces se me ocurrió la idea de que en vez de cartillas fueran cartas, 10 cartas, que están todas cerradas y no tienen remitente, o sea, nadie ha leído esas cartas". Pero pasaron otros cuatro años hasta que una pandemia paralizó el mundo y Hernández, periodista y profesor de piano, se dijo: "Hay que terminar esto".

Sin haber escrito una novela antes, sin haber hecho ningún curso de escritura creativa, Hernández se lanzó a crear una historia en la que alterna dos tiempos con dos historias de amor: una en Cantabria y otra en Alicante.

La memoria y su pérdida

Un esquema que surgió por el afán de retratar un amplio salto de tiempo al que no puede acceder en su trabajo diario con las noticias. "Para escribir esta historia me he basado mucho en historias reales de gente que conozco. Cincuenta años es toda una vida y cambian muchas cosas, pero hay otras que no cambian", razona.

El amor por la música es una de ellas. Así lo cuenta a través de Manuela, su protagonista que de joven se enamora de un pianista y que de mayor padece alzhéimer. "Es una enfermedad muy dura que devasta a la persona, pero también tiene momentos de lucidez. Ese momento mágico de conexión con ese cerebro enfermo es muy bonito", destaca.

Eso es lo que él recrea en la novela partiendo de que "el alzhéimer no puede luchar contra la música, los recuerdos de la música son los que más perduran en la memoria de los enfermos. Cuando le ponen música conectan otra vez con su infancia". Y ese método es al que recurre la joven Elena con su abuela, para descubrir qué pasa con esas cartas y la música.

En ese camino la joven encontrará la ayuda de Matías, un librero para el que Hernández ha prestado mucho de sí mismo. Y para él ha creado "la librería más antigua de Alicante" en una experiencia sensorial que ya ha tenido buena acogida por parte de los primeros lectores. "Me hacía ilusión hacer una librería única en el mundo y está aquí en este libro y la gente que ame los libros va a encontrar un sitio muy especial al que va a querer ir".