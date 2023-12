Jarabe de Palo homenajeará a Pau Donés en Alicante dentro de su gira tributo de 2024

Jarabe de Palo ha anunciado este martes que ofrecerá 17 conciertos en diferentes ciudades españolas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2024 para homenajear a Pau Donés, su vocalista fallecido en 2020. El grupo llegará a Alicante el próximo 12 de abril.

Las canciones, interpretadas por la banda original y tres vocalistas seleccionados, al igual que el número de conciertos, serán 17 temas compuestos por el artista para mostrar las diversas etapas musicales por las que ha pasado el grupo. Durante sus 24 años de trayectoria han creado grandes temas que resonarán la próxima primavera en Alicante, como 'La Flaca', 'Grita', 'Dos días en la vida', 'Duerme conmigo' y 'El lado oscuro'.

El hermano del artista fallecido, Marc Donés, ha señalado en un comunicado que han trabajado en la idea de un espectáculo en formato concierto en el que amigos, familia y seguidores pudieran "homenajearlo como músico, compositor y persona".

[La banda de rock Simple Minds regresará a Alicante en el verano de 2024]



El espectáculo contará además con proyecciones en vídeo en las que se reflejarán "lecciones de vida" de Pau Donés, quien murió el 9 de junio de 2020 con 53 años, tras haber recaído de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015.

Además de su actuación en la capital de la provincia, Tronco Records, la discográfica fundada por Donés, ha confirmado que en su gira preparada para el 2024 habrá conciertos en Gijón (9 de febrero), Bilbao (10 de febrero), Pamplona (11 de febrero), València (15 de febrero), Murcia (17 de febrero), Girona (23 de febrero), Mallorca (8 de marzo), Santiago de Compostela (15 de marzo), A Coruña (16 de marzo), Lleida (22 de marzo) y Zaragoza (23 de marzo).



Además, tocarán en Sevilla (4 de abril), Málaga (5 de abril), Granada (6 de abril), Alicante (12 de abril), Barcelona (26 de abril) y Madrid (27 de abril), donde finalizará esta gira tributo.

Simple Minds llega a Alicante

La icónica banda británica de rock Simple Minds llegará a Alicante el 20 de julio de 2024 en una gira mundial que los traerá a la provincia para actuar dentro de la programación del Goldest Festival de la Plaza de Toros.

Las entradas para ver al grupo, considerado como uno de los más influyentes de los años 80, se podrán comprar a partir del día 7 de diciembre. "Simple Minds recorre el mundo promocionando sus últimos lanzamientos discográficos mientras reproduce una gran selección de su icónico catálogo de éxitos", señala la organización del evento.

La banda formada hace 46 años en Glasgow (1977) acumula más de una veintena de discos entre los que destacan algunas canciones que harán vibrar a Alicante en el próximo verano como Don't You (Forget About Me), Alive and Kicking se convirtió en un impresionante tema ícono, y más tarde Sanctify Yourself, Hypnotised, Promised You A Miracle.

