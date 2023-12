La banda de rock Simple Minds regresará a Alicante en el verano de 2024

La icónica banda británica de rock Simple Minds llegará a Alicante el 20 de julio de 2024 en una gira mundial que los traerá a la provincia para actuar dentro de la programación del Goldest Festival antes de viajar hasta Málaga.

Las entradas para ver al grupo, considerado como uno de los más influyentes de los años 80, se podrán comprar a partir del día 7 de diciembre. "Simple Minds recorre el mundo promocionando sus últimos lanzamientos discográficos mientras reproduce una gran selección de su icónico catálogo de éxitos", señala la organización del evento.

La banda formada hace 46 años en Glasgow (1977) acumula más de una veintena de discos entre los que destacan algunas canciones que harán vibrar a Alicante en el próximo verano como Don't You (Forget About Me), Alive and Kicking se convirtió en un impresionante tema ícono, y más tarde Sanctify Yourself, Hypnotised, Promised You A Miracle.

La gira mundial comenzará el 27 de enero en Nueva Zelanda y terminará el 30 de Julio en Porto, Portugal. Durante los seis meses de conciertos, los rockeros visitarán Australia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Francia Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Italia, Estados Unidos, Croacia, España y finalmente Portugal.

Tras el concierto en Alicante, tocarán en el festival Starlite de Málaga, siendo sus dos únicas paradas en España. "El programa de conciertos Goldest Legends Concerts te propone a lo largo del año una selección de conciertos exclusivos en la Plaza de Toros de Alicante. Actuaciones irrepetibles a cargo de artistas legendarios. De esos que no puedes dejar pasar", indican en su página web.

Entre los artistas confirmados que pisarán el coliseo alicantino están: Manolo García el 25 de mayo, Camilo el 18 de julio, o James Blunt el 19 de julio. Alicante Goldest es una iniciativa de Eventos Mare Nostrum, empresa gestora de la Plaza de Toros de Alicante e Ibolele Producciones.

"La Plaza de Toros de Alicante lleva más de siglo y medio siendo sinónimo de cultura, espectáculo y encuentro, habiendo acogido a lo largo de las décadas algunos de los conciertos más representativos de los celebrados en la ciudad de Alicante.

Por otro lado, Ibolele Producciones es una de las principales referencias en la producción de espectáculos musicales en España con 25 años de experiencia en la organización, producción y gestión integral de conciertos, festivales y ciclos de música", señalan.

Entre los artistas con han colaborado mencionan a Shakira, Bob Dylan, Nathy Peluso, Sting, Luis Miguel, Garbage, REM, Maná, Supertramp, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal o Fito y Fitipaldis, entre otros

