Toñi Martín-Zarco presenta Fogueres 365 atacando a David Olivares: "La profesionalización es una utopía"

El nuevo ciclo del fuego en las Hogueras de Alicante empieza con ánimos acalorados. La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, ha presentado su candidatura criticando a David Olivares. Del rechazo al ofrecimiento de una candidatura única que asegura le ofreció ha pasado a la reivindicación del actual calendario y el cuestionamiento a la posibilidad de profesionalizar las fiestas.

"Quiero que sepáis por qué me he visto abocada a tomar esta gran decisión", ha dicho al arrancar el discurso de presentación de Fogueres 365. "En julio del año pasado hubo una serie de compañeros que decidieron dejar la Federación y, tras recibir numerosos mensajes del otro candidato para su apoyo, entendí que era el momento de tender la mano". El propósito era "que formara parte del equipo para seguir trabajando juntos y que la fiesta brillase y fue más estable".

El objetivo de ese acuerdo era que el actual equipo pudiera cerrar los cuatro ejercicios que suelen componer un mandato "porque me gustaría tener una legislatura completa", en referencia a los dos años perdidos por la pandemia. "Y dejaría la presidencia y los compañeros seguirían con el devenir de la fiesta". La respuesta, según Martín-Zarco, fue un no.

Ahora, a un mes de las elecciones, la presidenta de la Federació lamenta esta situación porque "creo que no hace falta un proceso electoral porque ponemos a las comisiones en un brete y evitar enfrentamientos inútiles que debilitan la fiesta". De hecho, ha recordado que "quitamos los avales para que no hubiese fricciones y acortamos el periodo electoral para que no hubiese discusiones".

Eso no ha evitado que a principios de agosto el mundo festero tenga que decidir quién se encargará de liderar la gestión. Y ahí se ha referido también a los miembros que estaban con su candidatura al inicio del mandato, la dejaron y ahora se pasan a la de Olivares. "Cada uno hace lo que cree conveniente. Aquí no estamos para coaccionar a nadie. Vamos a lo nuestro. A lo mejor hay que ver que uno se puede equivocar. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse con el camino elegido", ha respondido sobre el tema.

En ese punto ha reivindicado el apoyo de quienes se mantienen: "Hoy hay aquí compañeras que siguen en el equipo, con lo que algo bueno habremos hecho". La renovación también le ha servido para echarlo en cara a la otra candidatura: "Tenemos gente muy buena que no tienen los nombres que tienen los otros, pero si no, seríamos siempre los mismos".

En la presentación, también ha puesto en valor lo hecho durante este tiempo en diversas ocasiones -"el trabajo está ahí"-. Y también concede que "me puedo haber arrepentido de haber tendido la mano. Pero en la vida uno no se tiene que arrepentir porque en la vida o ganas o aprendes. Y estoy muy satisfecha del trabajo porque no ha sido nada fácil, lo puedo asegurar. Y hemos sacado fuerzas y lo hemos llevado a cabo".

