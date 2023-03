Manuel Vilas en Alicante: "El gran desafío para un escritor es entrar en el alma de una mujer"

Qué es la vida sino la continua construcción de un nosotros. Para el escritor y Poeta Manel Vilas (Barbastro, 1962), esta es la principal preocupación de cualquier ser humano. "Entras en crisis porque te das cuenta de que eres un 'yo' y empiezas a buscar la solución a tu enigma existencial, a través de la tercera persona del plural en la familia, pareja, amigos o incluso tu perro".

Algo similar es lo que le sucede a Irene, la protagonista de su novela 'Nosotros' (Destino, Editorial Planeta), la obra que salió publicada el pasado 1 de febrero, y que ha sido reconocida con el Premio Nadal de Novela 2023. Con ella, ha vuelto a visitar la ciudad, pero esta vez para asistir a las Veladas Literarias de Maestral.

El mismo Manuel Vilas describe la novela como "una magnífica y sorprendente historia de amor que se lee como una suerte de thriller existencial". La protagonista es Irene, una mujer apasionada y rebelde con causa, cuyo desbordado amor quizá sea capaz de burlar a la muerte, al tiempo y al olvido.

La obra

Irene y Marcelo tienen una relación idílica y durante sus 20 años de matrimonio no solo han hecho el amor todos los días, sino que también han levantado alguna envidia, duda o desconcierto sobre aquellos que nunca lograron entender ese peculiar mundo que ellos mismos construyeron. Pero la vida de Irene cambia para siempre con la muerte de su amado, momento en el que descubre que "el amor sin placer no es perfecto".

La protagonista, una mujer a la que Vilas describe como libre y apasionada, pero sobre todo muy empoderada se descubrirá así misma a través de la búsqueda del placer. "Se trata de evocar a su amado Marcelo, de recuperarlo de cuerpo presente encarnado en la piel de cada nuevo amante, ya sea hombre o mujer".

A la mitad de la novela, la historia pega un giro de 180 grados, y la percepción que se tiene de Irene cambia por completo. "Es cuando aparecen las grietas sobre la percepción que tiene de lo vivido. Entiendes lo que ha pasado y porque ella es así". Pero como Manuel Vilas no quiere hacer ningún espóiler, la cosa "se queda ahí".

Según describe su creador, hay sobre todo dos cosas que llaman la atención de los lectores. Por un lado, está comprender cómo una pareja puede vivir una relación tan idílica durante tantos años. Algo que Vilas justifica como una experiencia que quizá solo sea posible vivir a través del cine o la literatura. Por otro lado, está el personaje principal, la apasionada y rebelde Irene.

El escritor Manuel Vilas.

El alma femenina

Para la construcción del personaje, el autor le pidió su opinión a su pareja, la también escritora Ana Merino porque sobre todo necesitaba que Irene fuera "verosímil". "Soy un gran curioso del mundo femenino y de intentar entender a una mujer. Desde Gustave Flaubert con su 'Madame Bovary', el gran desafío del escritor ha sido entrar en el alma de una mujer".

La soledad es otro de los ejes principales de la historia, que se presenta en forma de problema moral, ya que la protagonista también tendrá que descubrir si el 'nosotros' que había construido junto a su esposo Marcelo es o no sólido. "Qué es la vida si no la construcción de un 'nosotros', y a esta chica se le vino el mundo abajo porque ante la muerte no existe ese concepto". Según describe Vilas, Irene tiene la sensación de estar haciendo las cosas bien porque "hay alguien a su lado, pero de repente ese 'nosotros' se le hunde".

