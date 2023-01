Alicante renueva su identidad "CulturAl" tras cinco años de potenciación de los programas del área

La Concejalía de Cultura de Alicante dirigida por liberal Antonio Manresa, ya tiene nueva imagen corporativa: un logotipo con las palabras Cultura y Alicante unidas en el término "CulturAl" y una 'C' en forma sonrisa donde descansa el topónimo. Se trata de una creación realizada por la estratega de marcas, Cecilia Martín, y el diseñador gráfico Dídac Ballester, a partir de ahora se incorporará a todos los programas de la Concejalía.

Y es que como ha señalado el alcalde Luis Barcala en su presentación, el diseño no ha sido sino un último paso, "la consecuencia lógica de la potenciación de un área que aletargada cuando llegué al Gobierno municipal en 2018". Una apuesta con más de un millar de actividades anuales, continuó el primer edil, que se corresponde con el impulso de la cultura en la ciudad como servicio público y motor que permita desestacionalizar el turismo local.

Se trataba, ha explicado Manresa, de introducir a la Concejalía en los lenguajes del siglo XXI. Y para eso, ha añadido martín, era necesario buscar una imagen moderna, innovadora e inclusiva que repensase el papel de la Concejalía, definiese la marca, que sirviese para reforzar los programas culturales y que posicionase a la ciudad como referente en este ámbito.

Por eso, después de un análisis exhaustivo sobre lo que los trabajadores de la Concejalía y los vecinos percibían del área, se buscó cómo visualizar las conclusiones a las que el equipo de Martín había llegado encargando a Ballester su plasmación.

Martín, ha destacado que Alicante es una ciudad abierta, luminosa, alegre, positiva, amable, cercana y acogedora. De ahí que Ballester se inspirase en esas cualidades para dar un giro de 90 grados a la 'C' de Cultura para convertirla en una sonrisa y actualizar una imagen obsoleta del departamento.

Con la conversión de "Concejalía de Cultura de Alicante" en el término "CulturAl", los creativos podían añadir nuevos "apelativos" a la imagen: original, vital, plural, social, visual, teatral, musical, patrimonial...", todos ellos con el topónimo de Alicante y un significado propio.

Se trata, de una "marca sencilla, rotunda y descriptiva que al mismo tiempo traslada sosiego", ha añadido Ballester, que permite comunicar no sólo trabajo sino también valores. Además, permite que se vaya actualizando en diferentes carteles o animaciones para las redes sociales.

Las críticas

El concejal de Compromís, Rafa Mas, ha criticado tras la presentación que éste área "tenga muchos temas pendientes y que al mismo tiempo se haya recortado un 76% sus presupuestos".

En este sentido, ha enumerado que Cigarreras cierra domingos, no hay proyecto para La Británica, no hay biblioteca central, no hay salas de estudio, bibliotecas cerradas por falta personal, refugios cerrados, castillo San Fernando abandonado, muralla peatonal que sube al castillo en ruina, 3 millones de euros del teatro paralizados, restos arqueológicos de la Albufereta abandonado..."

