¿Qué hacer en Alicante el finde antes de Navidad?: patinaje sobre hielo y 'El Cascanueces’ en el Principal

Ahora sí que sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina, y Alicante ha activado toda su maquinaria lúdica y festiva. La Agenda Cultural de la ciudad viene cargada de eventos relacionados con la festividad y las propuestas culturales más sorprendentes como los clásicos de 'El Cascanueces' y 'El Mesías' en el Teatro Principal o la ya casi tradicional pista de hielo, ubicada en la Plaza de Toros.

Este sábado en diferentes plazas de la ciudad diferentes coros ofrecerán interpretaciones de villancicos y canciones navideñas a las 12 de la mañana. En la Plaza de la Montañeta con el coro Jesuitas, en la plaza 25 de mayo estará el Orfeón Mare Nostrum y en la Plaza de Argel el So Brass Go On quintet. La Plaza del Ayuntamiento acoge a la orquesta Virtuós Mediterrani con un concierto con coro 'El Mesias' de Haendel a las 20 horas. Además, la Basílica de Santa María ofrece este domingo a las 18 horas un concierto de música antigua ofrecido por el coro de Cámara La Sablonara.

Por otra parte, continúa la pista de hielo en la Plaza de Toros donde también se puede disfrutar de la feria de Navidad infantil en horario de 12 a 22 horas todos los días. Alicante Comercio organiza dos jornadas de decoración y talleres navideños con simulador de realidad virtual, castillos hinchables, animaciones, música y photocall en el Parque de la Paz (PAU2) el viernes de 17 a 22 horas y en la Plaza de San Blas el sábado de 10:30 a 13:30 horas.



Fin de semana deportivo

La playa de El Postiguet inaugura este domingo la Travesía de Navidad a las 9:30 horas, con la primera prueba de natación en aguas abiertas con distancias de 3.000 y 1.500 metros. Esta es la primera de las cinco pruebas englobadas en la Liga de Travesías Copa Alicante 22/23. Por otra parte, en los exteriores del Pitiu Rochel se celebra el circuito 'Handbol al Carrer' de balonmano entre las 10:30 y las 13:30 horas con partidos y ambientación musical.



Ballet Ruso en el Teatro Principal

El tradicional cuento de hadas y ballet escrito por Iván Vsévolozhsky , 'El Cascanueces', llega a Alicante con la adaptación del Ballet de Cuba este viernes a las 20:30 horas. Además, este sábado a las 16:30 y 19 horas, el cantajuego infantil '¡Viva mi planeta' recorrerá los hitos musicales más exitosos de los personajes Coco y Pepe, y el domingo a las 18 horas llega la obra teatral 'El Inconveniente'. Las entradas a todas las funciones están disponibles en: www.teatroprincipaldealicante.com



Exposiciones municipales por la ciudad

La Sala de Exposiciones de La Lonja ofrece la exposición`NO-CA-SA. Después del Brexit´ de Florentino Díaz, artista, escultor y pintor que ha presentado su obra en diferentes museos y centros de España; además, para el público infantil ofrece talleres creativos gratuitos sobre las exposiciones 'La textura del silencio' y 'NO-CA-SA' de 11 a 13 horas. Por otra parte, el edificio municipal de Puerta Ferrisa acoge la exposición `12 Mujeres emblemáticas de la Ciudad de Alicante´ hasta el 13 de enero en Puerta Ferrisa.



Centro Cultural Las Cigarreras

Este viernes llega a La Caja Negra de Las Cigarreras `¿Chacal o jirafa?´, una proyección interactiva que se centra en cómo comunicar empáticamente, acompañada de una explicación interactiva y juegos en grupos, a partir de las 18 horas. Además, inaugura el sábado a las 17:30 horas la exposición ‘La Llavor artística’ en la Caja Negra con proyectos realizados por cinco artistas residentes con discapacidad intelectual y la obra de teatro ‘Lágrimas Negras’ a las 19 horas, seleccionada en el concurso Alacant a Escena. Y en la Casa de la Música este viernes a las 11 horas el concierto de la banda BSMA. Matinales de la Banda. El acceso a todas las actividades es gratuito hasta completar aforo.

