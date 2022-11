Virtual Zone, la empresa de Alicante que explota en la realidad virtual con su expansión por España

"Lo que empezó como un experimento, con los seis socios, son ahora 33 familias que comen de la realidad virtual en un lugar como Alicante". Así resume Enric Costa el viaje que están emprendiendo con Virtual Zone. Crearon la que definen como la mayor sala de realidad virtual de Europa y luego el mayor juego de escape. Ahora ambos títulos son finalistas en los premios internacionales VR de este sector. Y siguen creciendo con la entrada en el mercado empresarial, "por eso no hay que pensar que la realidad virtual está lejos, sino que está aquí".

"Hace muy poquitos años", reconoce, adentrarse desde Alicante en este campo "parecía del futuro y para nosotros también". Ahora esta tecnología incluso tiene un día en el que se analiza su futuro. Y ahí Costa recuerda que "en los últimos meses hemos visto a empresas punteras diciendo que esto está ya y que han vendido expectativas muy altas que parecía que iban para arriba y van para abajo" mientras que "otros más pequeños vamos para arriba y mucho más para arriba".

Un año atrás, el miembro fundador de Virtual Zone recuerda lo atareados que estaban con los preparativos de su primera sede fuera de Alicante. Habían escogido el distrito Azca de Madrid para iniciar su expansión y había mucho en juego al abrir un gran local en una de las zonas más demandadas. Y fue abrir y encontrarse el vacío. "Todos los eventos que había se cancelaron antes, fue un desierto en diciembre" a causa de la alerta por la llegada de ómicron.

[Los alicantinos Virtual Zone abren en Madrid la nueva mayor experiencia de realidad virtual de Europa]

Ese miedo pasó rápido. En marzo asegura que habían conseguido el umbral de rentabilidad. "El boca a oreja fue como un reguero de pólvora que corrió y ahora reservar de aquí a Navidad es imposible. Y entre semana está al 80 % con lo que estamos muy contentos". Un año después dice que ya han pasado once mil visitantes por Madrid.

El equipo de Virtual Zone se ha duplicado durante 2022.

Entre ellos, clientes que les han abierto nuevos caminos al proponerle la aplicación de su tecnología más allá de los videojuegos para centrarse en las presentaciones de productos virtuales. "Madrid me ha dado una exposición muy importante con las multinacionales", concede con el orgullo de lo conseguido. "Algunas nos han pedido que les hagamos productos", explica sobre una línea que les ha llevado por "diez ferias internacionales con Siemens, que han sacado un TAC nuevo".

Gracias a la aplicación de la tecnología inmersiva en su presentación, "en lugar de llevarlo", han reconstruido digitalmente la experiencia de uso de este avanzado sistema médico con la creación de un entorno en el que enseñan cómo funciona. "Como es más fácil de llevar y ha llamado la atención, es el producto estrella y por eso todos hablan de él", celebra.

La entrada en este sector no les apartará del mercado del ocio, "seguimos trabajando en juegos nuevos". Estos tienen previstos presentarlos para el verano y navidades de 2023. Mientras, han estado ocupados en la adaptación de escenarios de Invasion para Valencia, Barcelona y Murcia, sus próximas sedes. Son la prueba de que las cifras de asistencia de la capital también se acompañan desde Alicante, donde ha sumado otros cinco mil, y que esperan seguir aumentando en estas nuevas ciudades.

Todos estos cambios y los planes de futuro para el próximo año son las bases por las que Enric Costa siente que "la realidad virtual no es un tema de futuro, ya está aquí. Esto no es el metaverso que vendió Meta, sino que es una cosa diaria y que las empresas lo necesitan. No está en el aire y todo el que quiera con un poco de emprendimiento lo puede hacer incluso en un sitio tan pequeño como Alicante".

Sigue los temas que te interesan