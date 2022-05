¿Cuáles son los mejores planes culturales para este fin de semana en la provincia de Alicante?

Alicante

Arrested Development. Atiende Alicante

Pioneros del hip-hop desde su formación en 1988, sus eclécticos y vibrantes sonidos y estilismos africanos son un choque de ritmos y estilos únicos. Han ganado el Grammy a Best New Artist y Best Rap Single, 2 MTV awards, un Soul Train Music Award, y el NCAAP Image Award y compartido escenario con Nelson Mandela, Minister Louis Farrakhan, Hilary Clinton o Barack Obama y producido grandes discos.

Lugar: Cigarreras

Fecha: viernes 20 de mayo

Horario: 21h

Precio: 27,50 €

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/arrested-development-atiende-alicante