Los cuentos y la leyendas de los más pequeños regresan esta primavera a Altea con 'Encontes'

Las calles de Altea se llenan de cuentos y leyendas esta primavera con 'Encontes', el festival de narración oral que este año celebra su 19 edición del 18 al 22 de mayo. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la localidad ha vuelto a organizar esta y otras actividades culturales después de dos años intensos de pandemia.

Encontes tendrá espectáculos de narración oral para público familiar y para adultos y, como siempre, para las niñas y niños de los colegios. También se recuperan algunas de las actividades que se habían dejado de hacer por la pandemia como son los «Vermuts de cuentos», los Cuentos a la residencia Las Boqueres y el «Correcontes».

Este año, además, se estrenará un nuevo espacio escénico el Poador del Pontet. Un lugar emblemático donde antes se reunía la gente para ir a buscar agua y que ahora será punto de encuentro para escuchar historias contadas de viva voz.

“Encontes nace para recuperar la tradición oral y situarla en el lugar que le corresponde como instrumento privilegiado en la comunicación y la relación entre los seres humanos en estos tiempos tan complicados que estamos pasando. Un festival único al que invito a todos lo alteanos y alteanas”, ha comentado la regidora de Cultura, Aurora Serrat.

Diferente programación

Las actividades que se realizarán son: Cuentos en la plaza, narración de cuentos que se harán en la plaza de La Cantereria, por narradores profesionales y dirigidas a público familiar; Cuentos para los Colegios, Narración de cuentos infantiles realizadas en la plaza del maestro la Música y otros espacios; Cuentos en el Poador, narración de cuentos que se harán en el Poador del Pontet, por narradores profesionales y dirigidas a público adulto; Cuentos a la Residencia, narración de cuentos a la Residencia Las Boqueres; Vermuts de cuentos, narración de cuentos en la hora del vermut que se harán a diferentes restaurantes de Altea y Altea la Vella; presentación del libro «Don Quijote Exprés. Extracto y guía de Don Quijote de la Mancha» de Ángeles Carmona y un Mercado de Intercambio de Libros de Cuentos. “Cuentos que alimentan”, donde se cambiarán libros de cuentos por alimentos.

Todo y la relajación de las medidas sanitarias, los espectáculos de narración de cuentos se harán siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para hacer que los actos sean completamente seguros, tanto para el público asistente como para los artistas participantes. La asistencia será libre y gratuita hasta completar el aforo.

El Festival Encontes se posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Altea y con la colaboración de la Biblioteca Municipal, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Bromera, Ristra. Can Joan, Rest. De Cal y Canto, Rest. Can Toni, Restt, El Gatillo, Taperia Can Pere, Cafetería Oscar Plaza, Hostal Fornet, y Radio Altea. El acontecimiento está organizado por los miembros de Aktes Teatro, bajo la dirección y coordinación de BlaiSenabre, narrador oral.

El festival Encontes forma parte de la OFU, Organización de Festivales de Narración Oral que se ha creado recientemente y que junta a diferentes festivales de carácter internacional.

Sigue los temas que te interesan