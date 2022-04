Santa Clito y Útero Santo, las aleluyas alternativas para la Semana Santa de una artista de Elche

Teresa Aznar Sepulcre (Elche, 1987) siempre iba de pequeña con sus padres a la procesión del Domingo de Pascua de su ciudad. "Era impresionante esa lluvia de colores", recuerda refiriéndose a las aleluyas que "caían del cielo". Se trata de uno de los momentos más esperados de la Semana Santa ilicitana, cuando las imágenes de Cristo Resucitado y de su Madre, la Virgen de la Asunción, se encuentran en un cruce de calles donde los vítores y las coloridas estampas religiosas se entremezclan con los aplausos.

Sin embargo, conforme pasaban los años y empezó a "tomar conciencia" de lo que de verdad significaba la procesión de la Resurrección, dejó de visitarla. Como tantos jóvenes, esta artista no se sentía unida a la fiesta y no encontraba motivos para ir; hasta ahora. Para el próximo domingo 17 de abril ha preparado lo que ha llamado una "acción artística colectiva, simulada o real" de "unas aleluyas alternativas"... y tan alternativas.

Nada más quedar con ella -@Pulcreta en Instagram-, nos entrega una cajita de cartón que, al abrirla, sobresale el título "¡Aleluya, hermana!". Dentro, apiladas, se esconde un fajo de aleluyas en las que las imágenes religiosas han sido sustituidas por partes del cuerpo de la mujer, véase: el Santo Clito, en alusión al clítoris; el Útero Santo (que recuerda al diablo), el santo pezón de Santa Aureola; el Santo Cáliz es, en si, el aparato reproductor femenino; el Santo Grial representado como una copa menstrual llena de sangre; la Santa Matriz y la Santa Lactante (el pezón ahora gotea leche).

Las aleluyas alternativas de esta artistas ilicitana.

Además, el pack viene acompañado de "un manifiesto" contra el machismo y el androcentrismo, así como una explicación con la que celebra que "¡Por fin unas aleluyas nuestras! Como símbolo de poder, a través del culto al cuerpo". En su último párrafo, añade esta licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández: "no pretendemos molestar. Entendemos que también hay señoras con muchas ganas de celebrar su fe y también lo respetamos. No pretendemos ofender sensibilidades religiosas".

¿Cómo surge esta idea? "Surge de la necesidad de expresarme, de jugar con el humor", responde tras explicar que a Santo Clito lo crea para el 8 de marzo de 2021 "y pienso en hacer algo feminista para la Semana Santa". Añade, también, que "no pretendo nada, solo expresarme; es mi forma de ser, en verdad esto lo hago para mí", asegura.

Reacciones

En el poco tiempo que se ha puesto a vender este pack, que vale diez euros, se ha encontrado con todo tipo de reacciones. "Me he encontrado con que hay quien me las compra y no quiere tirarlas... o los que sí quieren, o los que se las quieren guardar para recuerdo", señala.

De hecho, en la descripción del producto se explica que, entre las sugerencias, está la de "quedarte las aleluyas como objeto fetiche o usarlas para limpiarte la genitalia. Lo que hagas con ellas solo es asunto tuyo. Eso sí, no las quemes, que bastante nos han quemado y desmembrado ya a lo largo de la historia".

"Ha habido poca gente que no le haya gustado, pero también es porque yo he sabido a quién ofrecérselo", prosigue la también cantante de un grupo de rock psicodélico español. "Sí que es verdad que también ha habido gente que le ha gustado la idea pero que por miedo a meterse con la religión, han preferido no hacerse con ellas", relata.

Por último, recuerda la reacción de una asociación de mujeres de Elche a las que les ofreció darles un donativo por las ventas. "Con la persona que hablé le encantó, pero no han querido coger mi dinero porque en su junta directiva hay dos catequistas que no les ha hecho mucha gracia", reconoce.

Teresa Aznar Sepulcre estará el próximo 8 de mayo en un mercadillo en Cartagena para presentar sus otros trabajos. Antes, invita a quien quiera sumarse el próximo domingo 17 de abril a lanzar al aire sus particulares aleluyas al grito de "¡Viva Santa Clito!".

Sigue los temas que te interesan