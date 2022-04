La valenciana Alice Kellen sobre 'El Mapa de los Anhelos': "Lo he escrito en un momento complicado"

"La vida no es una línea recta, pero sería genial tener un mapa de los anhelos para recordarnos lo importante", explica Alice Kellen. El Mapa de los Anhelos (editorial Planeta) es el último libro escrito por la valenciana, una historia que habla del dolor, la pérdida, la familia, el amor y la importancia de perdonarse a sí mismo.

La historia habla de Grace, una chica que tiene que afrontar la terrible pérdida de su hermana, a la que estaba muy unida. Ella hasta ahora había llevado una vida muy pasiva, siempre más pendiente de su familia, que de cuidar de sí misma. Pero la pérdida de Lucy es "un golpe en todos los sentidos", un hecho imprescindible para el hilo de esta historia. La hermana enferma, amante de los juegos de mesa y una eterna optimista, diseña su propio juego, el mapa de los anhelos.

El "eje central de la historia" no es un juego solitario, sino que Grace deberá jugar la partida con Will, un chico desconocido y misterioso con un gran secreto en su interior. Juntos deberán encajar las piezas del juego de Lucy a través de un viaje, que les enseñará a descubrir quiénes son en realidad.

Un amor resiliente

Sin embargo, esta no es una historia más de amor romántico, sino que la relación va mucho más allá. Un claro ejemplo de que para tener una relación sana de pareja antes debemos haber aprendido a volar en solitario. "Hay veces en la vida que no vas al mismo ritmo que la otra persona en una relación de pareja y tienes que darte la oportunidad de ir a tu ritmo, tomar un desvío diferente; y no significa que sea el final", comenta Kellen sobre el noviazgo de Grace y Will.

«Siempre me he preguntado cómo surgen los vínculos e imagino que debe de ser algo así: dos personas soldando piezas para formar una articulación flexible pero resistente», afirma la protagonista de la historia.



En 'El Mapa de los Anhelos' habla del dolor, pero como ese sentimiento que no se puede negar, sino que para superarlo hay que atravesarlo. Su creadora también tiene esa concepción de él en la vida real."Tenemos que entender que el dolor existe y no ignorarlo. Está bien sentirlo, estar triste y llorar; hace falta mucha gestión emocional".

Un golpe de realidad

Alice Kellen piensa que sería "genial" tener un mapa de los anhelos en la vida real porque aunque la vida "no es una línea recta, sino que tiene sus desvíos", está bien tener claro lo importante. "Estaría bien tener un mapa de los anhelos en la vida que nos recordara cuáles son nuestros sueños y propósitos porque con la vorágine del día a día, los dejamos olvidados".

EL ESPAÑOL pregunta a Alice si esta historia habría sido posible sin la muerte de Lucy, a lo que la autora responde que su juego es "el eje central" de la historia. "No lo sé, hay veces que un golpe concreto de la vida nos despierta. Grace seguía muy adormecida con la vida y su muerte es un golpe en todos los sentidos, incluso físico", explica.

La otra parte emocional

A la pregunta de cómo ha sido escribir este libro, Alice admite que ha sido complicado. "No porque sea la historia más compleja que he escrito nunca, pero me ha pillado en un momento personal complicado, y con un bebé pequeño". La autora se refiere a toda la parte emocional que hay detrás de un libro y que no sale reflejada en sus páginas.

El Mapa de los Anhelos salió a la venta el pasado 30 de marzo, pero muchas lectoras ya conocen la historia y han logrado empatizar con Grace, la protagonista. Ahora, Alice Kellen está disfrutando de las primeras semanas de su creación, pero con la mirada puesta en la siguiente obra, que adelanta tendrá un estilo más coral. "Es importante tenerlo todo claro antes de sentarte en el ordenador a escribir, pero también hay dejar tiempo para que los tonos de las historias no se parezcan", concluye la autora.

La autora

Alice Kellen (Valencia, 1989) se define así misma como una enamorada de los gatos, el arte y las visitas interminables a las librerías. Una escritora a la que le encanta meterse en la piel de los personajes para ser muy descriptiva con las emociones.

Si la sigues, seguro que has escuchado hablar de otras obras como 'El día que dejó de nevar en Alaska', 'El chico que dejaba constelaciones', la bilogía 'Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos', entre otras. Y si no, te animamos a que descubras estas fascinantes historias, que ya han emocionado a más de un millón de lectores.

