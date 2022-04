Un escritor de Alicante escribe la primera novela de la historia con interacción en NFTs

La primera novela de serie negra, aventuras y alquimia con interacción en NFTs. Eso es lo que propone el economista y escritor alicantino Ernesto Hernández con “El secreto del mercurio rojo. La hermandad del Templo Debod”.

Cabe recordar que los NFTs o también conocido como 'tokens' no fungibles, son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en únicos: no hay dos iguales, y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado es su único propietario

Con respecto a la novedad editorial, se trata de su primera novela y sale a la venta esta semana trasladándonos a la España de los años setenta. Y en concreto a un hecho histórico: la llegada a Madrid de un templo egipcio de 2.500 años de antigüedad. A partir de ahí, el lector se adentra en una trama detectivesca e iniciática con historias ocultas de alquimia y espías en lugares tan dispares como Madrid, Egipto, Francia e Italia.

La obra nos muestra con detalle como este templo pagano influencia directamente en la transición española en el Madrid de los 70, una capital llena de conspiraciones, con una terrible Guerra Fría entre rusos y americanos con el objetivo de dominar el mundo.

“Muchos lectores, se sorprenderán al comprobar que la realidad, supera mil y una veces a la ficción” explica el autor. Y es que para su redacción Ernesto Hernández se ha documentado con personajes y libros reales de alquimia, que provocaron un cambio de paradigma en la cultura y ciencia de la humanidad.

Pero si algo dota de originalidad a esta obra es que se construye sobre tres artes; la prosa, el dibujo y las NFTs del nuevo mundo cripto. Es por ello por lo que se presenta como la primera novela de la historia que tiene su apoyo sobre Web 3.0 y su revolucionario cambio en el arte de esta época. Y es que el libro genera una búsqueda de la Piedra Filosofal con una combinación de sellos alquímicos.

Entre sus páginas, a través de técnicas de encriptación y ocultación de la Alquimia, se esconden segundos y terceros mensajes clandestinos para todos aquellos lectores más ávidos que quieran iniciar una investigación por su cuenta y dar un paso más allá.

Para ello se ha creado además una Comunidad Cripto de seguidores de la novela (www.ElSecretodelMercurioRojo.com) con tres niveles de buscadores (iniciado, aprendiz y maestro) y cuatro categorías de premios en criptomonedas SOL. Las NFts de este proyecto han sido creadas por el artista Rubén Gómez.

“Este libro nos enseña que solo se puede vivir sobre la cuerda floja, anhelando, luchando, en una tensión nunca del todo colmada” explica el autor, Ernesto Hernández.

