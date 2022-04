Dos músicos ucranianos se unen a ADDA Simfònica en el concierto benéfico de la Diputación de Alicante

La orquesta ADDA Simfònica, bajo la dirección del maestro Josep Vicent, contará con la participación especial de dos músicos de nacionalidad ucraniana en el concierto solidario que se celebrará este sábado, 9 de abril, en el Auditorio de la Diputación de Alicante a las 20 horas.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha celebrado la incorporación de estos profesionales con un amplio currículum que intervendrán con los instrumentos de trompa y violín.

Julia Parra ha señalado que “siempre es una gran satisfacción poder contar con músicos de gran nivel en nuestra orquesta, pero en esta ocasión, además, adquiere un valor adicional como gesto en favor de la integración y como homenaje al pueblo ucraniano, que merece toda nuestra solidaridad en estos tiempos difíciles”.

El concierto, organizado a través del área de Cultura, tiene carácter benéfico. Los ingresos obtenidos se destinarán a la campaña organizada por Cruz Roja Internacional a favor de las víctimas del conflicto de Ucrania. El auditorio provincial mantendrá abierto el periodo de venta de entradas hasta completar el aforo.

Los tickets se pueden adquirir en la web del ADDA y en el portal Instanticket. También se podrá realizar contribuciones a través de fila 0.

La vicepresidenta y diputada de Cultura ha invitado a participar a todos los interesados “en este acto que une cultura y solidaridad en el que todos podemos poner un granito de arena a favor de los refugiados ucranianos”.

El programa

Como avanzó este medio hace unos días, La Fanfarria para el hombre común compuesta en 1942 por Aaron Copland abre la propuesta del Adda Simfònica. El encargo que recibió el compositor de dedicar una pieza a los combatientes aliados en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un título dedicado a la ciudadanía.

La siguiente es una pieza del compositor ucraniano Valentin Silvestrov, Silent Music. Esta pieza, como resalta Josep Vicent se estrena en España. Y de un compositor contemporáneo a un clásico moderno, también nacido en Ucrania, aunque sea popularmente asociado como ruso, Prokófiev. De este han escogido una selección de su Romeo y Julieta, "ejemplo de su partitura del amor". El cant dels ocells, de Pau Casals cerrará la cita con el ADDA.

"Las grandes obras de arte no están ligadas a ningún nacionalismo, son patrimonio de todos los seres humanos", dijo hace unos días Vicent. Y por eso exclamó que "es tan ridículo censurar el arte". De ahí que recuerde lo fundamental, "el arte está para crear puentes, crear empatía, comunicarnos. ¿Es que no tenemos derecho a ver la capilla sixtina? ¿O no tenemos derechos de disfrutar el arte que es patrimonio de la humanidad? Por eso justamente se llama patrimonio de la humanidad".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan