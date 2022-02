Mitad virgen, mitad vedette: Polémica en Torrevieja con el vestuario de una comparsa del Carnaval

El Carnaval es una de las fiestas populares en las que la libertad de expresión sale a relucir en toda su extensión. Sin embargo, también es un momento delicado para el sector de "ofendidos" que creen que "no todo vale". En este último colectivo se encuadraría el vicario de la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, José Payá, que ha pedido prohibir la participación de la comparsa la 'Osadía' en el desfile nocturno del próximo sábado 26 de febrero.

La polémica saltaba después de que tuviera lugar el gran desfile concurso el pasado domingo, cuando las redes sociales empezaron a hacerse eco de la indumentaria de las participantes de esta comparsa, caracterizada por portar una inmensa corona de puntas en la cabeza, un manto, medias y tacón.

En algunos de los comentarios se podía anticipar la indignación que ha causado, como por ejemplo en las imágenes compartidas por el alcalde, Eduardo Dolón, quien celebraba en sus perfiles que la ciudad volvía a recibir el desfile del Carnaval después de dos años de sequía por la pandemia y tras declararse en 2021 Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

"Es una falta de respeto fatal", aseguraba una usuaria. "Despropósito", añadía otra que decía que no toleraba "esa falta de respeto hacia nosotros los católicos y creyentes". "Nuestra Santísima Virgen no se la puede imitar ni ofender, ella está al margen de estas caricaturas feas", concluía.

Pide su prohibición

La diversidad de opiniones hubiera quedado ahí de no ser por la entrada en escena del sacerdote Payá, quien en su página de Facebook pedía prohibir su nueva aparición. "¿Se puede consentir todo? ¿Hay que callarse todo? No", avanzaba. "Me parece una falta de respeto hacia quienes consideran los sentimientos religiosos como muy importantes. Más si cabe cuando a quien se hace caricatura es la Madre de Dios, a quien en Torrevieja se venera con el nombre de Purísima", añadía tras asegurar que no estaba en contra del carnaval "siempre que no pasen ciertas líneas".

¿Las ha traspasado? Para las autoras del desfile, no. Con el título 'Que sea lo que Dios quiera', "esta fantasía se ha concebido con la idea de ensalzar nuestras tradiciones con respeto y sin propósito ofensivo", se puede leer en los perfiles de varias de ellas. "Es una oda a la belleza, a la riqueza artística y cultural del que este país es poseedor; un guiño -en definitiva- a los oficios de los orfebres, imagineros y bordadores", añadían. "Es una joya que esperamos que vean brillar y les emocione tanto como a nosotras", concluía el mensaje.

Por último, preguntada a la concejala de Fiestas de Torrevieja, Concha Sala, esta ha dicho que, por lo que a ella respecta -cabe recordar que el Carnaval es una iniciativa de una asociación que recibe una subvención municipal- que no está en sus planes pedir su prohibición al enmarcarse dentro de la libertad de expresión.

En todo caso, cualquier decisión dependería de la junta de la asociación cultural Carnaval Torrevieja, cuyo presidente Paco Pizana decía en la noche de este martes a preguntas de este medio que no se plantea "para nada" impedir a 'Odisea' salir en el desfile del sábado.

