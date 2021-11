Antonio Adsuar prepara el libro para situar la historia de Alicante en el siglo XXI

"Hace mucho tiempo que no sale un gran libro sobre Alicante". Antonio Adsuar, historiador y bloguero, señala ese problema como el motivo que le impulsó a lanzarse a preparar un trabajo que recopilase esta historia. La del conjunto de la provincia. Una que fuera más allá de los manuales dedicados a una ciudad o a una institución. Y, sobre todo, que hablara con rigor más allá de la sucesión de anécdotas.

"La historia episódica es necesaria", puntualiza. "Es una tarea importante que se tiene que hacer", añade para matizar que la clave en su opinión está en contar las cosas con perspectiva para entender el significado que ahí tienen.

El bombardeo de Alicante es uno de esos episodios llamativos que se suele divulgar sin contexto, señala Adsuar.

"Muchas veces", pone como ejemplo, "se habla del bombardeo de las tropas cantonalistas de 1873". El ataque de aquel 27 de septiembre "si no lo pones en contexto parece que vienen los de Cartagena que quieren los cantones, bombardean y se van".

Ver la tendencia

Con la proliferación de blogs o el interés por los episodios de la historia, sucesos como este se multiplican. "Y queda curioso", reconoce Adsuar, "pero es necesario ponerlo en contexto porque no se explica por qué no se suma Alicante, o el papel de Maisonnave". Y eso lo considera clave porque "si eso se explica, se ve el porqué no se suma al cantonalismo".

Por eso insiste partiendo de este ejemplo "no es porque alguien pone una bomba, sino entender los problemas y tendencias estructurales, entender su significado". De ahí que considere que "en esas historias episódicas la gente se queda con ganas de más".

