El hito financiero de l’Alfàs del Pi: ejecuta más del 100% de los fondos turísticos tras exprimir los intereses del banco

En un escenario donde multitud de administraciones públicas libran una carrera contra el reloj para no tener que devolver ni un solo céntimo de las ayudas comunitarias, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se ha consolidado como un auténtico laboratorio de máxima eficacia en la gestión de los recursos de la Unión Europea. La receta impulsada por el alcalde socialista Vicente Arques combina tres factores clave que marcan la diferencia: anticipación técnica con proyectos redactados de antemano en el cajón, una oficina técnica altamente profesionalizada y una ingeniería financiera capaz de exprimir hasta los rendimientos bancarios del dinero consignado.

Lejos de conformarse con dar por concluidos sus Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de 2022 y 2023 tras alcanzar una tasa de ejecución récord del 104,2 % y destinar 4,6 millones de euros a la metamorfosis del Albir, el ejecutivo alfasino ya tiene la maquinaria perfectamente engrasada y una amplia batería de iniciativas preparadas para optar con garantías a las próximas convocatorias europeas y estatales.

El balance final de los dos últimos Planes de Sostenibilidad Turística (PSTD), financiados a través de los fondos Next Generation EU, sirve como el mejor escaparate de este modelo de gestión. El municipio no solo ha cumplido los rigurosos plazos exigidos por Bruselas, sino que ha superado el presupuesto inicial previsto de 4,44 millones de euros hasta alcanzar un desembolso real de 4.629.410,54 euros. Este superávit de inversión se explica por la habilidad del consistorio para fiscalizar y sacar rendimiento a la tesorería municipal.

Durante el tiempo en que el capital estuvo depositado en entidades bancarias para afrontar las licitaciones, el dinero generó aproximadamente 70.000 euros en intereses. Acogiéndose a los márgenes normativos fijados por el Gobierno central, el equipo de Arques reinvirtió esa cifra íntegramente en las propias obras locales, sumando aportaciones que permitieron elevar de 24 a 26 las actuaciones finalmente ejecutadas.

El propio alcaldde ha explicado hoy en las Bodegas Mendoza de la localidad esta estrategia de optimización que ha permitido estirar el alcance del dinero público. "Hemos llegado a conseguir una ejecución final de más del 100%. Hoy os explico por qué, porque 5 millones de euros, casi 5 millones de euros en el banco, generan unos intereses que son 70.000 euros que hemos sido capaces de volver a reinvertir como nos permitía en este caso el Gobierno central. Cuando estamos hablando de finalizado es para que la gente sepa que la inversión está realizada al 100%, o un poco más, porque hemos sido capaces de fiscalizar los intereses de casi 5 millones de euros", ha señalado el primer edil.

La distribución de esta inyección económica de 4,6 millones de euros refleja una cuidada estrategia de transformación turística dividida en cinco ejes clave. La inversión más importante se ha concentrado en la movilidad sostenible y la accesibilidad urbana, abarcando un 37,01 % del presupuesto con 1.713.587,37 euros.

En segundo lugar, las infraestructuras para la prevención de inundaciones y la gestión de pluviales absorbieron un 32,16 % del total, traduciéndose en 1.488.337,11 euros. Por su parte, las herramientas de digitalización del destino contaron con 545.509,50 euros (11,78 %), la implantación de medidas de eficiencia energética sumó 514.745,93 euros (11,12 %) y las iniciativas de competitividad turística completaron el paquete con 367.230,63 euros (7,93 %).

En el plano de las infraestructuras de movilidad destaca la renovación integral del Camí Beirateia, una carretera estratégica que conecta el casco histórico con el Albir y que sufría una severa congestión de tráfico. Hoy, el vial se ha reconfigurado con un doble carril bici, arbolado y aceras accesibles para dar servicio a una zona de expansión hotelera. Del mismo modo, los fondos comunitarios han sufragado la segunda fase del Paseo de las Estrellas mediante una plataforma única de preferencia peatonal que elimina la circulación de vehículos rodados, además de adaptar los servicios de la bioplaya y rehabilitar el entorno patrimonial del Faro de l'Albir y el edificio de Carabineros.

En materia medioambiental y de resiliencia hidráulica, la actuación estrella ha sido la finalización de la canalización del Barranco Hondo hasta el bulevar de los Músicos. Arques ha puesto en valor el perfil previsor de esta actuación al recordar que "invertir en canalización o en barrancos no era una acción habitual antes de la DANA, pero nosotros lo hicimos ya con los fondos EDUSI y hemos finalizado toda la actuación de canalización del Barranco Hondo al bulevar de los Músicos con los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística". En la faceta tecnológica, la ciudad cuenta ya con un sistema inteligente DTI provisto de sensores de conteo de visitantes en tiempo real, pantallas de información interactiva 24 horas y herramientas analíticas para evitar masificaciones.

Una década de modernización

El alcalde alfasino ha querido desligar el hito de estos 4,6 millones en turismo del balance general de la última década, recordando que el trabajo de su equipo responde a un plan continuo que acumula ya 22 millones de euros captados entre 2015 y 2026 sumando programas FEDER, proyectos EDUSI y los PSTD.

"La aventura de los fondos europeos empezó en 2015 con una pequeña subvención de 500.000 euros de los planes Feder para la vía romana. En esos 11 años hemos sido capaces de gestionar 22 millones de euros en fondos europeos. L'Alfàs del Pi hace 10 años tenía tres barreras arquitectónicas fundamentales que dificultaban el acceso al Albir: la vía del tren, los semáforos y la imposibilidad del Camí Beirateia. La gran transformación ha sido la mejora radical de la movilidad entre el casco urbano y la playa", ha remarcado Arques.

Detrás de este éxito continuado se encuentra la Oficina de Fondos Europeos, una estructura municipal permanente compuesta por ocho profesionales dedicados en exclusiva a la ingeniería de proyectos públicos. "Gestionar 22 millones de euros durante siete años no es tan sencillo. Los fondos europeos tienen una gran problemática, que es la capacidad de finalizar las obras dentro de los plazos. Por eso hay que tener proyectos preparados y una oficina preparada para gestionar", ha añadido el regidor.

En este sentido, lejos de tomarse un respiro tras la conclusión de los expedientes del PSTD el pasado 31 de julio, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi se encuentra ya volcado en el diseño de las siguientes inversiones. Con el mapa de la movilidad del municipio prácticamente resuelto, la administración local ya trabaja en la redacción técnica de nuevas iniciativas para acogerse a los próximos programas de ayudas del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Entre las prioridades fijadas para el nuevo ciclo inversor destacan la ejecución de promociones de vivienda pública, la construcción de un segundo centro de formación dotado con auditorio y aulas multidisciplinares, así como la creación de nuevos espacios socioculturales adaptados a los jóvenes y a la amplia comunidad de residentes internacionales.