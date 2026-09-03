De Gales a Benidorm en un viejo coche por Nathan: el viaje solidario de cuatro amigos para investigar su muerte

Cuatro amigos emprenderán este mes de septiembre una travesía entre Gales y Benidorm para recaudar fondos con el objetivo de continuar investigando la muerte de su amigo Nathan Osman en la ciudad durante unas vacaciones.

El galés, de 30 años y padre de cuatro hijos, apareció muerto tras caer de madrugada por un acantilado de la Sierra Helada el 28 de septiembre de 2024, tras una noche con amigos en la zona inglesa de Benidorm.

Apareció a 50 minutos andando del hotel al que se dirigía, solo, sin cartera ni tarjeta y tras un sospechoso encuentro con unas prostitutas.

La investigación policial no encontró indicios de criminalidad en su muerte, pero la familia sigue convencida dos años después de que no fue una muerte accidental ni voluntaria.

La Cámara de los Comunes del Reino Unido se hizo eco de su lucha y llegó a criticar la investigación de la Policía Nacional el pasado año, asegurando que "la familia Osman sufrió por los errores del cuerpo".

Para mantener viva su memoria y ayudar a la familia a costear los gastos del desplazamiento a Benidorm, los amigos del fallecido, Jamie, Lloyd, Grant y Henry, emprenderán un desafío que califican de "enorme e inolvidable".

La aventura solidaria formará parte de "The Rat Run 2026", el rally más conocido de coches viejos y baratos que cada año reúne a decenas de vehículos y grupos de amigos que conectan las islas con la ciudad de los rascacielos.

Las reglas del rally les obligan a comprar un coche por menos de 500 libras, modificarlo y conducirlo desde el sur de Gales hasta Benidorm este mes de septiembre.

"Nos esperan miles de millas, riesgos de averías, reparaciones mecánicas improvisadas y muchas risas; todo ello por una causa que llevamos muy dentro del corazón", señalan.

Para afrontar el reto, abrieron una campaña solidaria con el objetivo de recaudar un mínimo de 1.000 libras, cifra que ya han superado con creces a falta de semanas para el inicio de la travesía.

La hermana de Nathan, Alannah, sostiene que "han sacrificado incontables horas lejos de sus propias vidas y familias para ayudar a la nuestra, y nunca podremos agradecérselo lo suficiente".

Inicialmente, la familia Osman tenía pensado recibirles ellos mismos en Benidorm, pero Alannah destaca que volver a la ciudad les resulta una sensación "increíblemente angustiosa, tanto a nosotros como a mis padres".

Sin embargo, la familia tendrá que regresar a España para volver a reunirse con la Policía Nacional. "Para eso es precisamente para lo que sus amigos están recaudando fondos: para ayudarnos a continuar nuestra lucha por obtener respuestas y justicia", añade.

El caso

El caso fue cerrado a los pocos días por la Policía Nacional al considerarlo una muerte accidental o suicidio. Sin embargo, los hermanos y padres de Nathan están convencidos de que fue asesinado en un atraco que llegó demasiado lejos.

Sus argumentos se basan en que Nathan estaba alegre con sus amigos disfrutando de su primer viaje juntos y que horas antes había estado hablando con sus cuatro hijos pequeños, diciéndoles lo mucho que los echaba de menos, por lo que descartan el suicidio.

Su muerte llegó al órgano británico con motivo de una proposición de ley para dar apoyo a las familias británicas que pierden a sus familiares en el extranjero, que son un total de 80 cada año aproximadamente.

Inicialmente, la policía española dictaminó que la muerte de Nathan fue accidental o voluntaria y cerró el caso. "Solo gracias a la investigación de la familia, con la ayuda de mi equipo, se recopiló suficiente información para reabrir el caso", declaró la laborista Alex Davies-Jones, subsecretaria parlamentaria de Estado para las Víctimas del Ministerio de Justicia, quien expuso el caso de Nathan y criticó la investigación y el trato que se le dio a la familia por parte de la Policía Nacional en 2025.

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguraron que, pese a la incredulidad de la familia, "todo apunta a que fue un suicidio".