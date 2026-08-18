El terror extremo llega a Terra Mítica: todo lo que sabemos sobre las exclusivas Halloween Horror Nights

Una enorme calabaza en una celebración anterior de Halloween en el parque de Benidorm. Terra Mítica

El caluroso verano está en su apogeo y pensar en cosas más fresquitas puede producir escalofríos. La prueba la trae Terra Mítica que se prepara para transformar sus noches también en otoño con una experiencia de pesadilla sin precedentes. El parque temático de Benidorm ha anunciado el lanzamiento de Halloween Horror Nights, un nuevo concepto de terror inmersivo diseñado para elevar la adrenalina al máximo nivel durante el mes de octubre.

La propuesta se aleja de las celebraciones convencionales para sumergir a los visitantes en una narrativa oscura que tiene como epicentro el área de Iberia. Este espacio se convertirá en el refugio de las mentes más perturbadoras, todas ellas atraídas por una figura enigmática conocida como El Reclutador.

La historia que envuelve este evento se remonta a una leyenda local cargada de horror. Según el relato del parque, un próspero pueblo pesquero de la costa ibérica sufrió hace décadas un brote de psicosis colectiva que terminó en una masacre. Solo un niño logró escapar de aquel baño de sangre.

Hoy, ese superviviente regresa convertido en hombre para fundar una comunidad compuesta exclusivamente por los seres más sanguinarios y oscuros. Bajo este sombrío trasfondo, los asistentes deberán enfrentarse a sus miedos más profundos en un entorno diseñado para la tensión constante.

El evento se celebrará de forma exclusiva durante cuatro noches: el 3, 10, 17 y 24 de octubre. El horario de apertura será de 21:00 a 24:00 horas, ofreciendo tres horas de intensidad pura para aquellos que busquen algo más que un simple susto.

La oferta de experiencias es variada y ambiciosa. El parque ha confirmado tres pasajes del terror principales: Andén 666, Los Desterrados y 13. La Última Habitación. Cada uno de ellos promete una ambientación detallada y encuentros aterradores.

El evento introduce dos experiencias de carácter inmersivo denominadas Ritual y La Cacería además de los pasajes convencionales. Estas actividades se perfilan como uno de los mayores reclamos de cada jornada, buscando una interacción más directa y perturbadora con el público.

Para los más valientes, Terra Mítica presenta La Barbería, una *Extreme Horror House*. Esta atracción ha sido diseñada específicamente para llevar a sus protagonistas al límite, tanto en lo físico como en lo psicológico, siendo el punto más extremo de la programación.

La propuesta de ocio no se limita a los recorridos de terror. La programación incluye dos grandes espectáculos: La Quema de Brujas y El Reclutador, la historia final. En este último, el elenco artístico del parque cerrará la noche con una actuación que promete adrenalina y miedo a partes iguales.

Para amenizar la velada, habrá música con diyéi en vivo durante toda la jornada. Los asistentes también dispondrán de zonas específicas de comida y bebida para reponer fuerzas entre susto y susto.

Desde que el Grupo Santa-Maria asumiera la gestión de Terra Mítica en 2011, la empresa ha apostado por la innovación constante. Con Halloween Horror Nights, el grupo busca diferenciar su oferta habitual de Halloween de esta experiencia nocturna, mucho más madura y agresiva.

Dada la naturaleza del evento, existen restricciones importantes. El acceso a menores de 14 años no está permitido. Por su parte, los jóvenes de 14 y 15 años podrán entrar siempre que vayan acompañados por un adulto.

Debido a que el aforo es limitado, se recomienda la compra anticipada de entradas para garantizar el acceso a este refugio de oscuridad en la costa de Benidorm.