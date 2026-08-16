Laura, la cuidadora que da una segunda vida a Grapas, la leona con una lesión medular del Safari Aitana

El Safari Aitana de Alicante tiene dos nuevas incorporaciones: una pareja de leonas nacidas hace menos de un mes. La alegría de su nacimiento pronto se nubló al descubrir que una de ellas sufría una lesión medular causada por su madre. Los esfuerzos de la reserva se centran ahora en devolver a la cachorra la movilidad de sus dos patas.

Aunque el animal perdió inicialmente la movilidad trasera a causa de dos heridas causadas por su madre al cogerla, el equipo observa mejoras alentadoras y coordina terapias especializadas como la acupuntura para mejorar su calidad de vida.

Grapas, su nombre provisional, tenía apenas un día de vida cuando quedó con la parte trasera del cuerpo completamente desconectada.

Como explica la cuidadora del Safari Aitana Laura Sevila, en estos casos "te enfrentas a la gran duda de qué hacer, si intentar sacarla adelante o no. Si no llegase a mover las patas en ningún momento, no sería viable. A un perro pequeño de 5 kg puedes ponerle un carrito y, si se cae, estás ahí para recolocarlo, pero con un león adulto —o incluso con un perro de gran tamaño— un carrito de movilidad es algo totalmente inviable".

Con los días y el trabajo de cuidadores y veterinarios, la cría fue recuperando poco a poco la movilidad.

"Empezó a mover la cola al 100% una semana y media después del accidente. Ahora tiene unas tres semanas. Desde la semana pasada comenzó a mover las patas y los dedos traseros; reacciona a las cosquillas y de momento tiene movimientos que parecen involuntarios. Sentimos que hay una pequeña mejoría diaria: algunos días da un cambio brutal y otros apenas se nota", explica.

El objetivo final es que el animal llegue a tener calidad de vida. A raíz de un vídeo contando la historia del felino que se hizo viral en redes, les han contactado fisioterapeutas especializados en lesiones medulares dispuestos a ayudar para que Grapas pueda caminar, saltar y correr como su hermana.

Sevila indica que sus veterinarios están supervisando el caso, pero necesitan ayuda experta. "Vamos a empezar con sesiones de acupuntura y con los ejercicios de rehabilitación que nos vayan indicando los especialistas cuando vengan a evaluarla".

Como a Grapas le ocurrió el accidente con la madre, temieron que le sucediera lo mismo a su hermana y decidieron retirarlas a ambas para criarlas juntas. Ahora, esperan que las terapias surtan efecto y las hermanas puedan criarse con normalidad y volver con el resto de la manada, que ya suma 14 leones, la más numerosa de España.