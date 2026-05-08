Benidorm adelanta a Europa y se sitúa tras Tokio y Singapur: así presume de sostenibilidad en su salto al universo Roblox

Una vista del Benidorm que aparece en Roblox con las distintivas torres de la playa de poniente.

Benidorm acaba de romper una nueva frontera digital. La ciudad se ha convertido oficialmente en el primer destino de Europa y el tercero del mundo en tener presencia estable en Roblox. La capital turística española está solo por detrás de potencias tecnológicas como Tokio y Singapur en la plataforma de videojuegos más grande del planeta, con 150 millones de usuarios activos cada día.

Bajo el título Benidorm Fun Town Tycoon, el Ayuntamiento y la Fundación Visit Benidorm han presentado este jueves una apuesta de innovación turística que traslada el ADN de la ciudad al lenguaje de las generaciones Alfa y Z. El objetivo es claro: sembrar la curiosidad por el destino a través del juego y la sostenibilidad.

El juego adopta el formato tycoon, uno de los más populares de la plataforma. El usuario comienza con una "semilla mágica" y debe ir desbloqueando hasta 500 botones de construcción para levantar un rascacielos fantástico que incluye parques temáticos, zonas gastronómicas y espacios inspirados en iconos reales como la Torre InTempo o la Isla de Benidorm.

Pero la experiencia no se queda en la pantalla. Los jugadores deben salir del edificio para completar misiones en una ciudad virtual que recrea enclaves como la playa de Poniente, el Tossal de La Cala o el casco antiguo. Al reciclar residuos o completar circuitos de movilidad sostenible, el usuario obtiene la moneda interna del juego para seguir creciendo.

Uno de los grandes atractivos de la experiencia es su anfitrión digital: el Capitán Pedro Z. El nombre no deja dudas de su inspiración, el que fuera el alcalde que diseñó el Benidorm moderno: Pedro Zaragoza Orts. Este personaje guía al jugador, desbloquea secretos y comparte curiosidades de la ciudad. "Una semilla. Eso es todo lo que necesitas. Bueno, eso y a mí", es una de las frases de un guía que une el pasado visionario de la ciudad con su futuro digital.

La gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, ha destacado que el proyecto no solo busca promoción, sino crear comunidad en un entorno seguro. El juego incorpora normas estrictas de protección al menor, incluyendo avisos cada 30 minutos para que el usuario descanse.

Con este movimiento, Benidorm se sitúa a la vanguardia del contenido de marca, compitiendo en visibilidad con gigantes como Nike o Spotify, y demostrando que un destino turístico hoy en día, además de visitarse, también se juega.