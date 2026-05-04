Veolia y Benidorm demuestran que turismo y sostenibilidad del agua pueden ir de la mano gracias a una gestión avanzada

Los destinos turísticos del Mediterráneo llevan años enfrentándose a un reto creciente como lo es el de asegurar el suministro de agua de calidad tanto para la población local como para los visitantes, en un contexto marcado por la estacionalidad, el cambio climático y la escasez estructural del recurso.

En este escenario, Benidorm ha sabido transformar esta dificultad en una oportunidad, evidenciando que una gestión inteligente y eficiente del agua no solo es viable, sino indispensable para mantener la competitividad turística y el compromiso ambiental.

Este logro ha sido posible gracias a la colaboración continuada con Veolia, responsable del ciclo integral del agua en la ciudad. A lo largo de las últimas décadas, esta alianza público-privada ha impulsado un modelo basado en la innovación tecnológica y la mejora constante.

En destinos de sol y playa, el agua adquiere un valor estratégico que va más allá del abastecimiento básico. Durante la temporada alta, la demanda puede llegar a triplicarse, como ocurre en Benidorm, lo que somete a las infraestructuras a una gran presión. Cualquier incidencia en el suministro o la calidad repercute directamente en la experiencia turística y en la imagen del destino.

Además, crece la sensibilidad ambiental de los viajeros, que valoran cada vez más la sostenibilidad al elegir sus destinos. Como señala el gerente de Veolia en Benidorm, “seguir siendo un referente turístico pasa necesariamente por ser más sostenible; ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia”.

Corresponsabilidad

La sostenibilidad hídrica no depende de un único actor. Tal como destaca Clemente, es necesaria la implicación coordinada de la administración pública, responsable de la planificación y regulación; de la ciudadanía, que debe hacer un uso responsable; de los turistas, cada vez más conscientes de su impacto; de los gestores del agua, encargados de operar las infraestructuras; y del sector hotelero.

En este último ámbito, Benidorm ha avanzado notablemente en eficiencia hídrica en los últimos años, incorporando sistemas de reutilización, dispositivos de bajo consumo, herramientas de monitorización y formación específica para el personal.

Estas iniciativas no solo reducen el impacto ambiental, sino que también generan beneficios económicos. Visibilizar estos avances resulta clave para consolidar una cultura compartida en torno al uso responsable del agua.

Tecnología y digitalización

La complejidad actual exige ir más allá de los modelos tradicionales de gestión. Anticiparse a los problemas, optimizar los recursos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real se ha vuelto imprescindible. Por ello, Veolia ha implantado en Benidorm un sistema tecnológico avanzado que integra sensores distribuidos, telecontrol, algoritmos de detección de fugas y plataformas de análisis predictivo.

Gracias a estas herramientas, es posible detectar incidencias en cuestión de minutos, reducir las pérdidas en la red hasta niveles cercanos al 5%, ajustar la gestión a la demanda y planificar el mantenimiento de forma preventiva. Según Clemente, “la tecnología permite no solo gestionar el agua, sino garantizar su seguridad, algo esencial para un destino turístico como Benidorm”.

Un ejemplo destacado es el proyecto de cálculo de la huella hídrica del municipio, una iniciativa pionera que mide tanto el consumo directo como indirecto asociado a la actividad urbana y turística. Esto facilita la identificación de áreas de mejora, el establecimiento de objetivos concretos y una comunicación transparente del compromiso ambiental.

Un modelo reconocido en Europa

El trabajo realizado por Benidorm ha sido reconocido a nivel europeo. La ciudad ha recibido el premio European Pioneer de la Unión Europea y ha sido finalista en los Green Leaf Awards, donde la gestión del agua ha sido uno de los aspectos más valorados.

Para Veolia, estos reconocimientos no representan un punto final, sino la confirmación de que Benidorm avanza en la dirección correcta y puede servir como referencia para otros destinos del Mediterráneo y de Europa que afrontan desafíos similares. La combinación de infraestructuras modernas, tecnología avanzada, implicación social y compromiso institucional ha dado lugar a un modelo adaptable y exportable.