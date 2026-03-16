Detienen por maltrato a su pareja a un concejal de un pueblo de Alicante

La Guardia Civil detiene en Altea, al norte de la provincia de Alicante, a un concejal acusado de malos tratos a su pareja, como adelanta el diario Las Provincias.

Rafa Ramón, edil por Compromís, es el responsable de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio en esta turística localidad.

La denuncia que recoge el diario señala que el concejal la había abofeteado y arrastrado por el suelo tirándola del pelo.

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