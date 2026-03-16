El Ayuntamiento de Benidorm y Veolia destinan más de 13 millones de euros a la renovación del alcantarillado

El Ayuntamiento de Benidorm y Veolia, empresa responsable de la gestión integral del ciclo del agua en la ciudad, han invertido más de 13 millones de euros durante las últimas dos décadas en la mejora y mantenimiento de la red de alcantarillado.

Se trata de una infraestructura esencial, aunque habitualmente invisible, que resulta clave para la sostenibilidad urbana, la protección ambiental y la calidad del litoral.

Estas actuaciones, fruto de una planificación conjunta, permiten reforzar la resiliencia del sistema local de saneamiento y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales europeas más recientes, como la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas.

"La inversión continua en redes subterráneas es la mejor garantía para evitar su degradación y asegurar un servicio eficiente", destacan desde el área de Medio Ambiente del consistorio.

El sistema de alcantarillado de Benidorm está compuesto por más de 120 kilómetros de colectores, 4.000 pozos de registro y varias estaciones de bombeo.

"Una red tan extensa y compleja solo puede gestionarse eficazmente gracias a la sensórica y a los sistemas de digitalización que nos permiten monitorizar su comportamiento en tiempo real", explica Jorge Carrillo, jefe de Operaciones de Veolia en la ciudad.

Durante los últimos años se han acometido importantes obras de renovación en diferentes zonas, como la Avenida Mediterráneo, Armada Española, la Calle Alameda o el barrio de El Calvari.

Estos trabajos, aunque poco visibles para los ciudadanos, son fundamentales para prevenir filtraciones, desbordamientos y posibles vertidos que podrían afectar a la calidad del agua de baño y, por tanto, a la imagen turística de Benidorm.

El mantenimiento del alcantarillado representa uno de los mayores retos técnicos y financieros para una ciudad consolidada.

A diferencia de otras infraestructuras urbanas, las redes de saneamiento discurren bajo tierra, lo que complica cualquier intervención. Aun así, las inversiones realizadas —aun incomodando temporalmente a vecinos o comercios— son indispensables para garantizar el funcionamiento correcto del sistema y evitar averías mayores.

"El alcantarillado es el sistema circulatorio de la ciudad: no se ve, pero sostiene la vida urbana. Su buen estado depende de una inversión constante, coordinación y planificación a largo plazo", afirma Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en Benidorm.

Con esa visión, el Ayuntamiento y Veolia mantienen su compromiso de seguir modernizando las infraestructuras de saneamiento, anticipándose a las exigencias normativas y protegiendo el litoral. Invertir en el alcantarillado significa, en definitiva, invertir en el futuro sostenible de Benidorm.