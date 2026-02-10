¿Mejor que agosto? Por qué los fans ya piden sus vacaciones de febrero en Benidorm: "Lo que se vive aquí es alegría"

El Benidorm Fest ha dejado de ser un concurso televisivo para convertirse en el epicentro de una peregrinación anual que marca el calendario de miles de personas. Para los miembros de la OFEB (Asociación de fans de Eurovisión y del Benidorm Fest), esta semana en la capital turística de la Comunitat Valenciana es ya una cita innegociable que compite con las vacaciones del verano.

Ander Reguilo, secretario de la asociación desde mayo de 2025, es el ejemplo perfecto de esta devoción. Desde Bilbao, no duda en planificar su año en torno al festival. "Me pido las vacaciones ya desde octubre. Me las pido con tiempo porque es nuestra semana, es mi semana", confiesa con entusiasmo.

Para Reguilo, la experiencia trasciende lo que se ve en la pantalla. "Lo que se vive aquí es diferente, es emoción, es alegría, es compartir tus gustos con otras personas", explica. Y es que llega a asegurar que para él es "mucho mejor que cualquier vacación en agosto".

Esta edición, la del quinto aniversario, venía marcada por la decisión de RTVE de que el festival "vaya por libre", separándolo de la obligatoriedad de ir unido a Eurovisión. Desde la OFEB lo ven como un acierto. "Estamos totalmente de acuerdo con la decisión... aunque estén unidos, en sí son dos festivales diferentes", señala Reguilo.

Pese a las dudas iniciales sobre si esta separación restaría atractivo al evento, la realidad a pie de calle dice lo contrario. Reguilo observa que este lunes "en Benidorm hay mucha más gente que otros años" y destaca que el ambiente ya es palpable.

Kike Castaños, presidente de la OFEB, no podrá acercarse hasta el jueves por su trabajo como profesor en Burgos. Aún así corrobora que "esto sigue creciendo año tras año", afirma.

No todo es fiesta; la gestión de una semana de vacaciones en febrero requiere previsión, especialmente por el aumento de costes. Castaños admite que los seguidores notan la subida de precios en los hoteles y, especialmente, en las entradas. "Ha pasado la de la final 20 € más... es un porcentaje de incremento bastante grande", apunta sobre el encarecimiento de las entradas respecto al año anterior.

La OFEB no solo asiste como público, sino que dinamiza la ciudad con actividades propias para reunir gente. "Nació por juntarnos gente que veníamos solos... ofrecemos, sobre todo, que pueda animarse todo el mundo", explica Reguilo. Entre sus eventos estrella destacan una fiesta karaoke y el ya tradicional Beni Euro Bingo en el auditorio Julio Iglesias.

Castaños se enorgullece de que la agenda es tan apretada que los asistentes se sienten desbordados. "A veces la gente es como, por favor, necesitamos organizarnos de la cantidad de cosas que hay", bromea el presidente, mencionando desde la alfombra de presentación hasta la oferta gastronómica local con el Tapa Fest.

El impacto del Benidorm Fest es tal que valoran que se ha creado una "magia especial" en los locales de la zona. "Los propios bares, las discotecas, ponen canciones del Benidorm Fest; se crea una magia que atrae mucho", describe Reguilo. Para ellos, ya no se trata solo de las galas del martes, jueves o sábado, sino de una inmersión total de 24 horas en la música.