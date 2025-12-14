Benidorm en la carrera para traer el Campeonato del Mundo UCI de Ciclocross en 2031: "Cumple con todos los estándares"

La foto de familia de las autoridades en la presentación de la candidatura este viernes en Benidorm.

Benidorm está superando etapas para ser la sede del Campeonato del Mundo UCI de Ciclocross. Después de acoger ya exitosamente tres pruebas, este fin de semana ha formalizado su candidatura oficial. Y desde la Generalitat lo apoyan: "Cumple con todos los estándares".

El director general de Deporte, Luis Cervera, es quien ha hecho esta afirmación en la presentación de la campaña en la capital turística para acoger la competición en 2031. Y así ha añadido que al ciclismo mundial "le vendría muy bien una prueba como esta en esta ciudad".

Hace más de treinta años, en 1992, Benidorm ya fue sede del Mundial en ruta y el actual alcalde, Toni Pérez, la recuerda como "una fiesta del ciclismo", como destaca a través de un comunicado. Y como cree que "Las cosas que funcionan hay que cuidarlas", asegura que "empujaremos con muchas ganas para lograr el Mundial, un evento de un nivel superior".

Quique Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Española, se ha mostrado muy convencido de que "lo vamos a conseguir" y demostrar que "el ciclocross no es solo del norte de Europa". De hecho, en las tres pruebas que ha acogido desde 2023 se ha destacado que este ha sido tradicionalmente su escenario.

Gutiérrez afirma que acoger el Mundial "significaría muchísimo para nuestro país". Pascual Momparler, director de la prueba de la Copa del Mundo en Benidorm, ha avanzado que "trabajaremos muy duro para que sea una realidad".

Mientras avanza la carrera, lo que es seguro es que el 18 de enero habrá una nueva prueba de la Copa del Mundo, la que será la cuarta. Momparler ha adelantado que el circuito presentará algunas novedades.

La más destacada será la recta de meta, que será "un arenero de 100 metros y seis metros de ancho que se ubicará en la avenida 9 d’Octubre, en subida y, por lo tanto, con más dureza como nos han pedido los ciclistas". Las expectativas de la organización son similares al año pasado y se confía en alcanzar los 16.000 asistentes.

El alcalde ha calificado de "enorme" el impacto que este evento tiene en la ciudad, ha agradecido "a todos los que lo han hecho posible" y ha subrayado que "la temporada maja sigue manteniendo los buenos datos con una ocupación superior al 80 % en enero". Además, ha añadido, "tenemos muchos ingredientes para seguir apuntalando que Benidorm es un destino turístico único".

Luis Cervera, por su lado, ha puesto de relieve "la gran dimensión que ha tomado esta prueba en tan corta historia, con un grandísimo impacto internacional" que ha situado a Benidorm durante unos días "en el epicentro mundial del ciclismo". Cervera, además, ha abogado por "seguir mejorando y consolidando el evento".

Cada año, esta prueba ciclista congrega a unos 16.000 espectadores en los parques de El Moralet y Foietes, atrayendo una enorme afluencia de clientes para los hoteles y restaurantes de Benidorm y su entorno. En el aspecto deportivo, su palmarés es tan breve como ilustre con victorias de Mathieu Van der Poel (2023), Wout van Aert (2024) y Thibau Nys (2025) en categoría Elite masculina y tres triunfos de la dominadora Fem van Empel en la femenina.