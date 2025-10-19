Este es el spa de Benidorm que es uno de los más altos y exclusivos de Europa: lujo y descanso a 200 metros

La provincia de Alicante cuenta con un amplio abanico de spas donde encontrar descanso sin importar la época del año. Muchos destacan por su calidad y servicio —los hay incluso de cerveza—, pero solo uno puede presumir de ser uno de los más altos de Europa.

El edificio Intempo de Benidorm, el edificio residencial de mayor altura del continente, alberga el que está considerado como uno de los spas a mayor altura, ubicado en las plantas 46 y 47.

Con una altura de 198 metros (202 si se incluyen las torres de la cubierta), este centro de bienestar ofrece una experiencia única de relajación y wellness que permite rozar las nubes mientras se disfrutan sus servicios de lujo.

El Spa Wellness ocupa la planta 46 del Intempo, extendiendo su superficie por la torre Levante, la torre Poniente y el diamante central.

Las instalaciones principales de este espacio de vértigo incluyen una piscina climatizada cubierta con vistas panorámicas de 360 grados a Benidorm, sus playas y el mar Mediterráneo, mantenida entre 29 y 30 grados de temperatura, así como una sauna finlandesa situada en el mismo nivel, salas de relajación para yoga y pilates, y una sala de fitness-cardio con equipamiento de última generación.

También cuenta con cabinas para masajes y una zona de descanso donde tomar un tentempié.

Una piscina del spa del Intempo.

Aún más arriba, en la planta 47, se encuentra una terraza única con cuatro jacuzzis al aire libre y vistas panorámicas inigualables en toda Europa.

Las tumbonas y camas balinesas que acarician el cielo en la cima del edificio se combinan con un exclusivo bar con terraza de 1.200 metros cuadrados.

Desde el spa describen esta zona como un espacio "ideal para eventos privados y celebraciones".

Para disfrutar de estos servicios es necesario ser residente o estar alojado en este exclusivo edificio.

#viralvideo #viraltiktok #sitiocurioso ♬ sonido original - Stellatrece @stellatrece 🤯🤯¿Sabías que uno de los spas más altos de Europa está en España? 📍Ubicado en lo más alto de Intempo, el icónico rascacielos de Benidorm🌇 🔑Para acceder al SPA tendrás que alojarte en @intempocarrera . Un apartamento vacacional AIRBNB, ubicado en el piso 12, disfrutarás de todas las instalaciones exclusivas disponibles solo para residentes 😎 ¿ Conocías este lugar ? Sígueme en @stellatrece para conocer más lugares como este😜😜 #tiktok

Los afortunados tienen acceso a sus 6.500 metros cuadrados de zonas comunes y servicios en exclusiva, pensados para ofrecer una experiencia de lujo.

Las comodidades incluyen conserje, personal de seguridad las 24 horas, aparcamiento cubierto, gimnasio, espacio coworking, sala de fitness y las piscinas y jacuzzis del spa.