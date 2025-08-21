Este es el programa del Orgullo LGTBI de la Comunitat Valenciana que cierra el calendario europeo

Europa despide las fiestas y manifestaciones del Orgullo en la Comunitat Valenciana. Benidorm Pride es la última cita en España y de las tres últimas del continente hasta el próximo año. Esta es, además, una de las más multitudinarias del territorio, con una previsión de 20.000 asistentes.

Este jueves han presentado las actividades del 1 al 7 de septiembre con las que celebran su quince aniversario. Y el orgullo también va por el trabajo hecho, así lo definen como "uno de los mejores ‘Orgullos’ que se celebran en nuestro país".

La semana del Benidorm Pride arrancará el lunes 1 de septiembre y se prolongará hasta el domingo, día 7. Las dos primeras jornadas, las actividades se centrarán en bares y clubes de la ciudad, tanto centrados en el colectivo como generalistas, que organizan distintas fiestas para los asistentes.

El miércoles 3 de septiembre se desarrollará la primera fiesta oficial, denominada Pink Party, que tendrá lugar en Ku Playa a partir de las 19 horas, con entradas a 10 euros.

El jueves, día 4, hay dos eventos programados: una fiesta en la piscina, de 13 a 19 horas en Marina Resort, con entradas a 25 euros; y la primera edición de la fiesta Ñ. Divas Party, que tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Julio Iglesias, con entrada gratuita, y que está especialmente dedicada a público nacional, con actuaciones de 26 artistas de Benidorm y de la zona.

El viernes 5 de septiembre, en el mismo espacio y a la misma hora, arrancará la que definen "ya mítica" White Party, con entradas a 15 euros con consumición.

El sábado 6 tendrá lugar el acto central del Benidorm Pride, la gran Parade que partirá a las 16:30 horas desde el Rincón de Loix para recorrer la playa de Levante, la avenida del Mediterráneo y la calle Pont, hasta llegar a la plaza de SS MM los Reyes de España.

En ella participarán una veintena de carrozas y vehículos. Y apoyándolo y demostrando que el Benidorm Fest se convierte en un hito más del calendario LGTBI europeo estarán dos de los participantes de este año, Kuve y Kingdom, que también actuarán en la fiesta posterior.

De hecho, el desfile culminará en el Auditorio Julio Iglesias, donde desde las 19.30 horas se celebrarán 16 actuaciones musicales, a la que el público podrá acceder con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.