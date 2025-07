Sofía ha cumplido su sueño de ser sirena en Benidorm: "A los niños les fascina, pero también van a pillar"

Sofía Horcajo ha hecho de su sueño su trabajo. Pocas personas pueden decir que han conseguido convertirse en una sirena profesional.

El rincón donde los sueños de pequeños y no tan pequeños se cumplen entre colas, conchas y maquillaje está en Aqua Natura Benidorm, donde se encuentra la Escuela de Sirenas y Tritones, una de las zonas que más triunfa entre los visitantes del parque.

La joven segoviana, de nombre artístico Sireia, realiza espectáculos y enseña a niños y niñas que se acercan a la escuela cargados de ilusión y preguntas.

"Desde siempre me han gustado mucho las sirenas. Antes era profesora de infantil, pero con el COVID todo cambió y decidí dedicarme al arte en general. Hago otros shows, no solo de sirena. Me gusta trabajar con los cuatro elementos, especialmente el agua", explica Horcajo.

Su trabajo es tan poco común como desafiante, no solo por las habilidades artísticas que exige, sino también por la curiosidad constante de los más pequeños.

"Los niños intentan pillarme, me preguntan si como peces, pero cuando entran en su mundo les fascina y es muy divertido", asegura.

En su día a día es testigo de la emoción de quienes sueñan con ponerse una cola. "Los espectáculos de sirenas son de lo más esperado del parque, hay mucha demanda", afirma.

"Tienen una gran fascinación, dicen que siempre han soñado con ser sirenas, con ponerse una cola, maquillarse, vestirse… Creamos ese ambiente mágico para que lo vivan", explica.

Entrenadora de sirenas

Por su parte, la entrenadora de sirenas y directora de la escuela, Victoria Gorena, recuerda que esta es la semana grande para estos seres fantásticos, ya que Aqua Natura Benidorm acoge la quinta edición del Encuentro Nacional de Sirenas.

"Se celebra del 2 al 6 de julio y hay talleres para todos, desde gente interesada hasta profesionales", explica, y destaca que "vienen sirenas de Bali, Alemania, Francia o China".

Profesionales en el Encuentro Nacional de Sirenas de Aqua Natura. Aqua Natura

La argentina, que fue entrenadora de nado artístico durante años, apunta que para cumplir el sueño de convertirse en sirena profesional "se necesita entrenamiento en apnea y resistencia. No cualquiera puede hacerlo sin preparación".

En la escuela de Aqua Natura las niñas pueden convertirse en sirenas por un día, y los niños, en tritones. "Las maquillamos, las vestimos y viven la experiencia", cuenta.

"También formamos a las chicas que trabajan con nosotros para que, si tienen habilidades, puedan convertirse en sirenas profesionales y vivir de ello", añade.

Más allá de lo que pueda parecer, ser sirena es un mundo en sí mismo con múltiples salidas laborales. "Hay mercado para las sirenas. Hay bastante trabajo, no solo como artista, también como monitora con niños", indica.

La entrenadora de sirenas Victoria Gorena. J.V

Pero también hay quienes se enfundan la cola por motivos más personales que profesionales, pues "hay chicas que tienen artritis o ansiedad, y el agua les aporta calma",

Es el caso de la entrenadora. De personalidad activa, reconoce que debe "cambiar la forma de ser" cuando se sumerge para tranquilizarse y poder encontrar el oxígeno que necesita.