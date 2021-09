A juicio el jefe de Recursos Humanos de Benidorm por pasar las preguntas de una oposición: "No lo conozco".

El jefe de Recursos Humanos (RRHH) del ayuntamiento de Benidorm ha asegurado que únicamente conocía "de vista" al Policía Local interino al que supuestamente pasó las respuestas de una oposición para consolidar el puesto.

Así lo ha sostenido el jefe de RRHH benidormí, Lorenzo Medina, en el juicio celebrado hoy en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, donde ha sostenido que no tenía relación personal con el presuntamente beneficiado.

La fiscalía pide dos años de prisión para este funcionario público y otros dos para el opositor al creer que el 4 de octubre de 2018, antes de que se iniciara una de las pruebas de la oposición de 60 preguntas de test con cuatro respuestas alternativas, le pasó al candidato una plantilla del examen con las opciones correctas.

Medina ha declarado ante el tribunal que tras comprobar que el acusado había obtenido una nota muy superior a la media, un 9,4 sobre 10, se le decidió repetir la prueba y ha añadido que en la segunda el candidato obtuvo menos de un 2.

Aún así, él y sus compañeros del tribunal consideraron que esta diferencia en los resultados no era concluyente y optaron por repetir el examen a todos los participantes.

Medina, que también fue concejal del PP en el pasado en el consistorio de Benidorm, ha comentado que las respuestas del examen pudieron ser robadas de su ordenador.

Esto es así porque, según su testimonio, no recuerda si borró "la plantilla con las respuestas de la papelera de su ordenador". Ha añadido que los técnicos informáticos creen que "había varios usuarios que podrían haber entrado en ese ordenador".

Respuestas marcadas

Dos de los denunciantes han declarado en la vista oral en la Audiencia alicantina que vieron al opositor supuestamente beneficiado "levantar la pierna para observarse el muslo" en repetidas ocasiones, y también que marcó las respuestas antes incluso de haber recibido la hoja con las preguntas.

Por su parte, el agente interino, que ahora está pendiente de tomar posesión de una plaza a la que ha accedido a través de otro proceso de selección, ha negado haber contestado antes de obtener la hoja de preguntas.

Del mismo modo, ha sostenido que durante la repetición del examen estaba "bloqueado" y contestó "a boleo" porque las condiciones no eran las adecuadas.

El juicio en el que la fiscalía acusa al jefe de Recursos Humanos de un delito de revelación de secretos por funcionario público y al policía local de un delito de utilización de secretos o información privilegiada ha quedado visto para sentencia.

Sigue los temas que te interesan