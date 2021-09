Batman recibirá su señal de aviso de vuelta al trabajo tras las vacaciones en Benidorm

La vuelta al trabajo llega para todos. Incluso para los súper héroes. Y el multimillonario Bruce Wayne, después de pasar unos días de vacaciones en Benidorm, tendrá que hacerlo. En este caso la llamada del deber tendrá día fijo, el 17 de septiembre. ¿El culpable? El dibujante Paco Roca.

Atrás quedarán los días decidiendo si era mejor la playa de Levante o la de Poniente, si debía acercarse a tomar una hamburguesa al XOXO o acercarse a la cercana La Nucia a probar uno de los platos Michelin que prepara Cristina Figueira en El Xato. Estos son solo alguno de los planes con los que Bruce Wayne puede ejercer su derecho a desconectar del duro día a día en la lucha contra el crimen.

Tener vacaciones es una de las reivindicaciones que ha asumido Paco Roca al encargarse de la historieta que le correspondía dentro de la antología Batman: El mundo. El encargo de DC Comics que trae a España la editorial ECC le ha llevado a escribir y dibujar una historieta en la que le aleja de la representación cercana a la hipertrofia muscular.

Ese es el ámbito que atraía al autor valenciano. Porque como explicaba a El Español de Alicante cuando se anunció el proyecto, "no entro a hacerlo con un ordenador mega moderno y superciclado porque hay quien lo hace mejor y no tiene ese interés". En este caso las once páginas en las que desarrolla su guion se centran en "una simple anécdota que nos hace entender mejor a Bruce Wayne".

La llamada

La llamada del deber le llegará proyectada no sobre el cielo de Benidorm sino sobre el toro de Osborne, el lugar en el que Roca le ha retratado tomando un café y consultando el móvil. Esa es la portada con la que se distribuirá Batman: El mundo para recordar la visita del héroe a España.

La actitud distendida en la que aparece durante sus días de asueto era uno de los objetivos con los que Roca había querido marcar su impronta al proyecto. Y costó de conseguir. "Todavía tienen una imagen, como un universo cerrado, y cuesta cambiarles un poco el escenario", explica el autor. "¿Por qué no se toma un café? Si trabaja toda la noche. Y puede estar desde consultando mensajes hasta seguir a un personaje".

Esa cotidianidad donde Paco Roca cree que puede aportar algo tenía otro pero desde el lado americano. ¿Cómo se iba a subir el héroe a un anuncio de una bebida? "Tienes que explicar que forma parte del patrimonio. Y eso costó porque el departamento legal tiene mucho cuidado y, ante la duda, otra cosa. Pero funcionaba muy bien porque son dos iconos juntos, el de España y el de Batman".

El viaje

La vuelta al trabajo de Batman será la previa de las actividades con las que la editorial ECC celebrará el día de este súper héroe, el 18 de septiembre. Una jornada en la que la llegada a las librerías de este nuevo volumen tendrá un protagonismo especial, destacan desde esta firma y como recoge Efe.

La visión de Paco Roca en Benidorm no será la única que se pueda ver en el volumen. El recorrido por el planeta pasa también por variados autores. Solo de Europa participan los franceses Mathieu Gabella y Thierry Martin, los italianos Alessandro Bilotta y Nicola Mari, los alemanes Benjamin von Eckartsberg y Thomas von Kummant, los checos Stepan Kopriva y Michael Suchánek y los polacos Tomasz Kolodziejczak, Piotr Kowalski y Brad Simpson.

La larga lista de autores incluye también representantes de otros continentes para que aporten también sus diferentes miradas. Ahí están creadores como los mexicanos Alberto Chimal y Rulo Valdés, los brasileños Carlos Estefan y Pedro Mauro, los coreanos Inpyo , Jae-kwan Park y Kim Jung Gi, los chinos Xu Xiadong, Xiaotong, Qiu Kun y Yi Nan, los turcos Ertan Ergil y Ethem Onur Bilgiç, los rusos Kir Ill Kutuzov, Egor Prutov y Natalia Zaidova; y el japonés Okadaya Yuichi.

