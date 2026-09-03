El histórico hito de Pedro Espadero y Sergio Gómez en las Hogueras de Alicante 2027: ¿el broche de oro de una era?

El Ayuntamiento de Alicante ya ha decidido quiénes serán los encargados de plantar los monumentos oficiales en la plaza del Ayuntamiento para las Hogueras de 2027. El jurado ha aprobado por unanimidad las propuestas de Pedro Espadero para la hoguera adulta y de Sergio Gómez para la infantil. Un fallo que, aunque esperado, consolida a dos figuras que, en palabras del alcalde Luis Barcala, "ya forman parte de la leyenda de las hogueras de San Juan".

Con esta designación, Pedro Espadero alcanzará la impresionante cifra de 20 ediciones plantando la hoguera oficial adulta. Por su parte, Sergio Gómez firmará su decimocuarta hoguera oficial infantil en la plaza del Ayuntamiento, siendo esta la duodécima que planta de manera consecutiva.

Desde el área de Fiestas se ha mostrado una profunda satisfacción y orgullo por la elección. "Para nosotros es la verdad que un orgullo ver cómo cada año esos monumentos que toman la plaza del Ayuntamiento son reconocidos por todos los alicantinos", valora Cristina Cutanda. Y así, han destacado que se trata de "dos artistas de renombre" que presentan "dos hogueras que son muy bonitas".

El proyecto infantil de Sergio Gómez, titulado Hay un amigo en mí, abordará temáticas de gran calado social y educativo. En ella "habla de la amistad, habla también de aquello que no es amistad", detalla. Y para eso habrá que ver las dos caras de un monumento ya que si por un lado está el positivo, por otro está el acoso escolar o bullying.

El alcalde Luis Barcala también ha elogiado esta propuesta, resaltando que la temática infantil "siempre tiene un punto muy educativo, muy de concienciación desde los más pequeños".

Para la hoguera adulta, Pedro Espadero presentará El lenguaje de los colores. Barcala ha detallado que el jurado ha tenido muy en cuenta "la representatividad de nuestro estilo alicantino, el cromatismo, la pintura, la composición y la temática". El proyecto de Espadero pone "el énfasis en lo alicantino y en el monumento fogueril", centrado especialmente "en los colores que definen la paleta del monumento alicantino".

El propio Pedro Espadero ha expresado la profunda motivación personal que le lleva a seguir presentándose año tras año. "Me presento más por mi condición de foguerer que por mi condición de artista de hogueras", ha confesado a los medios presentes en el salón azul. El artista admite abiertamente el enorme esfuerzo que supone este monumento: "Es la hoguera de todas las que yo hago la que menos porcentaje de beneficio tengo, pero me llena por otro lado".

Respecto a la historia que narrará en la plaza del Ayuntamiento en 2027, Espadero promete una propuesta "bastante divertida" que explorará "la influencia de los colores en las personas, en la forma de vestir, la forma de actuar, en nuestro carácter". En la base del monumento, jugará con divertidos dobles sentidos visuales: "habrá una figura que es el príncipe azul, todo de azul, Caperucita roja, la pantera rosa, el viejo verde, el amarillo chillón".

El diseño de la hoguera adulta también incluirá textos explicativos sobre el significado de los colores y un tablero de ajedrez en blanco y negro. En la parte superior, destacará "el unicornio que representa un poquito los colores que nos gustan a los foguerers, a la gente de la fiesta, que son los colores calientes, amarillo, naranja, rojo, con fuerza", situados sobre una figura que simboliza "los sueños, la ilusión del foguerer".

Esta edición de 2027 podría ser además la antesala del retiro de una de las mayores leyendas de la fiesta alicantina. Al ser preguntado sobre si volverá a presentarse para el año del centenario, en 2028, Espadero ha revelado que, en caso de ganar ese concurso, "sería la última hoguera que yo haría porque ya por mi edad me retiraría". "Sería un broche de oro a toda mi trayectoria como artista de hogueras", ha añadido.

Más dinero

Con la larga experiencia a sus espaldas, es el propio Espadero quien se adelanta a los comentarios sobre su selección. "Yo entiendo a la gente que a lo mejor le molesta, pero también os digo que esto es un concurso municipal transparente", afirma, recordando que "todo el mundo sabe cuándo se hace, todo el mundo sabe las bases". "El que tenga interés en hacerla que se presente", ha sentenciado, recomendando vivamente a otros compañeros que den el paso para que el jurado tenga "más donde elegir".

De cara al futuro, el alcalde Luis Barcala ha anunciado que el Ayuntamiento ya mira con ambición al 2028, aunque esa será responsabilidad de la siguiente corporación. "El año del centenario tenemos que hacer algo absolutamente especial en todos los sentidos", ha adelantado. Para conseguirlo, ya prevén contar con "un presupuesto más alto" y buscarán que "haya más artistas que se animen", abriendo también la participación a la Fundación del Centenario para definir temáticas.

Por el momento, el presupuesto destinado para los monumentos oficiales de 2027 asciende a un total de 143.500 euros, de los cuales 118.500 euros se destinan a la hoguera adulta y 25.000 euros a la infantil. Las maquetas de ambos monumentos ganadores se expondrán próximamente en la Casa de la Festa para que todos los alicantinos puedan comenzar a contemplar los proyectos oficiales de 2027.