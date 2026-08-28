El Teatro Principal de Alicante se somete a un escáner 3D para preparar su futura rehabilitación

El Teatro Principal de Alicante se somete a una completa ‘radiografía’ digital que permitirá conocer al milímetro el estado en el que se encuentra el edificio. La tecnología empleada permitirá crear un modelo tridimensional con el que documentar sus características, localizar posibles daños y hacer un seguimiento de su conservación a lo largo del tiempo.

La UTE ha finalizado la fase de toma de datos realizada mediante dos láser-escáner que comenzó en junio.

El análisis de estos datos será la base para ejecutar un Plan Director concebido como un documento vivo en el que ir incorporando no sólo las necesidades sino todas las actuaciones que se vayan realizando en el edificio de manera que se pueda consultar en un futuro independientemente de la empresa que en cada momento intervenga en el edificio, que cuenta con casi 180 años de historia.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “el Plan Director es un documento fundamental para el Teatro Principal. Servirá de guía para acometer la rehabilitación necesaria actualmente y en un futuro para gestionar su mantenimiento”.

Por su parte, uno de los responsables de la UTE, Antonio Galiano, ha explicado que “en esta primera fase hemos realizado la toma de datos con LIDAR y fotogrametría. LIDAR es una tecnología que utiliza luz láser para, entre otras cosas, crear modelos tridimensionales de edificios. Así hemos levantado la geometría del edificio del Teatro Principal y apoyados con fotografía se obtiene un estado actual geométrico y fotográfico a fecha de hoy”.

De esta forma se puede documentar el edificio en su estado actual. “Sirve de base para dibujar el edificio con herramientas de modelado 3D como por ejemplo las herramientas BIM con una precisión muy alta. La precisión de la nube de puntos permite acceder a dibujar con mucha precisión geometrías muy complejas como pueden ser las molduras y decoraciones del patio de butacas”, ha señalado Galiano.

Nube de puntos

Con la nube de puntos y la fotogrametría se pueden detectar problemas estructurales y lesiones por deterioro de materiales como por ejemplo por filtraciones de agua o cualquier otra circunstancia tanto en la fachada como en el interior del edificio.

Galiano ha indicado que “con esos datos se va a crear un repositorio gráfico y documental digitalizado basado en estrategias HBIM (al tratarse de un edificio antiguo se denomina Heritage Building Information Modelling) que apoye al Plan Director que se va a redactar”.

HBIM supone una gestión eficiente de la información de un edificio que genera un repositorio centralizado de la información, es decir, una base de datos, que es accesible a todos los agentes que participan en la gestión de un edificio a lo largo de toda su vida útil.

Para este Plan Director, en este repositorio se recogerá toda la información histórica geométrica del edificio, su estado de conservación y las actuaciones en fachadas y patio de butacas.

Al finalizar el Plan Director, este repositorio quedará disponible para el Ayuntamiento para que se siga desarrollando y se convierta en parte esencial del Plan de Mantenimiento Preventivo del Teatro. Al disponer de esta información se podrá incluso programar presupuestos al conocer el fin de la vida útil de cada elemento o material y lo que se necesita para su mantenimiento.

El Plan Director del Teatro Principal es el documento estratégico que establecerá las directrices y acciones necesarias para la conservación, restauración y uso del edificio.

Este plan incluirá un análisis detallado del estado actual del monumento histórico, identificando los problemas, riesgos y necesidades de actuación, identificando y proponiendo soluciones a corto, medio y largo plazo de manera planificada y coordinada.