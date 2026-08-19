Alicante cierra las cuentas de 2025 con superávit millonario y la oposición anuncia que las llevará al juzgado

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso decisivo en la gestión de sus finanzas. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha asegurado este miércoles que "las cuentas del Ayuntamiento están saneadas y hemos cumplido con el Plan Económico Financiero y la regla de gasto".

Estas declaraciones se han producido durante la comisión general de cuentas, donde se ha aprobado elevar al Pleno el resultado del ejercicio 2025. El dictamen ha contado con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y Vox, y el rechazo frontal de Compromís y EU-Podemos.

Los datos económicos presentan un balance positivo para las arcas municipales. Según el informe de Intervención, las cuentas de 2025 arrojan un superávit de 65,5 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales que asciende a 176,8 millones.

Beldjilali ha subrayado que el consistorio cumple con las tres reglas fiscales vigentes: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda pública. La edil sostiene que la ciudad goza de una posición sólida para afrontar el futuro.

"Vamos por el buen camino y gozamos de salud financiera para poder seguir acometiendo la transformación urbana y social que nuestra ciudad necesita", ha afirmado la responsable de Hacienda, destacando la gestión del equipo de gobierno.

Sin embargo, la aprobación no ha estado exenta de una fuerte polémica. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha votado en contra del dictamen, denunciando que el Partido Popular ha forzado la votación sin aportar documentación solicitada sobre pagos cuestionados.

La formación liderada por Manolo Copé critica que las cuentas incorporen pagos por servicios externos de auditoría y asesoramiento jurídico que ya fueron denunciados ante la Fiscalía. Aunque el Ministerio Público archivó las diligencias, el portavoz subraya que el decreto reconoció la existencia de "irregularidades administrativas".

Por este motivo, EU-Podemos ha confirmado que llevará los hechos ante el Juzgado de Instrucción. "El archivo de la Fiscalía no convierte en regular lo que su propio decreto reconoce como una irregularidad administrativa", ha señalado tajantemente Copé a través de un comunicado.

Desde la oposición exigen identificar las facturas afectadas, sus importes y los reparos que formuló Intervención en su momento. Copé advierte que la Comisión de Cuentas no debe limitarse a verificar que las cifras cuadren, sino que debe permitir fiscalizar el origen de cada gasto.

"Hoy hemos votado en contra porque no vamos a avalar unas cuentas que incorporan pagos cuestionados mientras el Gobierno de Barcala se niega a facilitar explicaciones completas", ha concluido el portavoz de EU-Podemos, reafirmando que la vía judicial es ahora el siguiente paso para depurar responsabilidades.