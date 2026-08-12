El Castillo de Santa Bárbara se llena de locales y turistas para ver el eclipse: "Tenemos muchas ganas"

Uno de los miradores del Castillo de Santa Bárbara a las 18.30. Laurine Maurice

Ya solo falta una hora. El acontecimiento astronómico del año está a punto de comenzar y son muchos los vecinos y turistas que llenan Alicante para encontrar el mejor sitio para contemplar el esperado eclipse solar.

En el Castillo de Santa Bárbara, uno de los lugares recomendados para disfrutar del eclipse, a las 18.30 de la tarde ya se pueden escuchar risas de niños y conversaciones en múltiples idiomas.

El famoso castillo y emblema de la ciudad cuenta con una ubicación privilegiada para presenciar el espectáculo de la naturaleza gracias a estar situado a 166 metros de altura y contar con unas vistas privilegiadas tanto al sur como al oeste, desde donde se podrá ver el eclipse dado su coincidencia con la puesta de sol.

Tras una subida de unos 15 minutos andando, protagonizada por los rayos de sol que todavía producen efecto a las 18.30 de la tarde, una familia argentina muestra un gran entusiasmo por el evento: "Tenemos muchas ganas de verlo, llevamos gafas para todos y nos hemos traído un bocadillo para aguantar hasta las 21", señala Darío, el padre de familia.

"Nosotros creo que vamos a tomar algo ahora y luego nos subiremos más arriba", se escucha entre las conversaciones.

Eclipse al 99 %

El fenómeno alcanzará su máximo en la el Castillo de Santa Bárbara a las 20:34 horas, cuando la Luna llegue a ocultar el 99,14% del disco solar. Sin embargo, la observación estará condicionada por la cercanía del Sol al horizonte.

El eclipse comenzará a las 19:40 horas, cuando el Sol se encuentre aproximadamente a cinco grados sobre el horizonte y falte alrededor de una hora y veinte minutos para su puesta. El ocaso está previsto para las 20:59 horas.

La fase de máxima ocultación llegará a las 20:34 horas, mientras que, según las efemérides astronómicas facilitadas por la Universidad, el fenómeno finalizará a las 21:25 horas, cuando la Tierra salga de la zona de sombra de la Luna.

Por este motivo, los expertos recomiendan que quienes quieran observarlo por su cuenta busquen un lugar con el horizonte oeste lo más despejado posible. La baja altura del Sol será uno de los principales condicionantes para seguir el eclipse desde Alicante.

Proteger la vista

Más allá del lugar desde el que se observe, los expertos insisten en que la prioridad debe ser proteger la vista. El hecho de que el eclipse alcance una ocultación del 99,14% no significa que pueda observarse directamente sin protección.

"Es necesario y obligatorio mirar con gafas que disponen de filtros especiales que bloquean el 99,9% de la luz solar", explica Enrique Aparicio, presidente de Astroingeo.

El especialista advierte además de que, si no se dispone de gafas específicas y homologadas para la observación solar, no se debe recurrir a otros elementos o dispositivos como sustitutos.

Tampoco deben utilizarse prismáticos o telescopios sin el correspondiente filtro solar. La concentración de la luz a través de estos instrumentos puede provocar daños oculares de forma instantánea.

La advertencia es especialmente importante en un eclipse como el que podrá contemplarse desde Alicante. Aunque la Luna cubrirá prácticamente todo el disco solar, permanecerá una pequeña parte del Sol visible y la radiación que llega hasta los ojos puede causar lesiones irreparables.