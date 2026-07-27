La feria medieval que no puedes perderte a partir del 1 de agosto: zoco árabe y puestos de artesanía frente al mar

Ya a las puertas de agosto, la ciudad de Alicante rebosa de actividades culturales de todo tipo y para todos los gustos, mientras resiste al calor sofocante de las olas de calor cada vez más frecuentes.

Al iniciar el mes de, la ciudad volverá a vestirse de ambiente andalusí y festivo con la llegada de un zoco árabe que promete convertirse en una de las citas más llamativas del verano. Durante cinco días, el Paseo del Postiguet reunirá puestos de artesanía, gastronomía y propuestas culturales en un enclave privilegiado, a escasos metros del mar y con el sonido de las fiestas de Moros y Cristianos ya en el horizonte.

La propuesta, que se celebrará del 1 al 5 de agosto, transformará este tramo de la ciudad en un espacio inspirado en la estética medieval y en la tradición árabe. El objetivo es ofrecer a vecinos y visitantes un paseo diferente, entre aromas, colores, sabores y productos elaborados de forma artesanal, en una de las zonas más transitadas y simbólicas de Alicante durante el verano.

Un zoco frente al Mediterráneo

El gran atractivo de esta feria es, sin duda, su ubicación. El Paseo del Postiguet, junto a la playa, añade un valor especial a una iniciativa que combina ocio, tradición y turismo. Así, más que un mercado, se convierte en una experiencia pensada para sumergir al público en una atmósfera evocadora, con una escenografía que remite a Al-Ándalus y al imaginario de los antiguos zocos.

A lo largo del recorrido se podrán encontrar piezas de artesanía, bisutería, tejidos, objetos decorativos y una oferta gastronómica que completa la visita. Todo ello convierte el espacio en una parada ideal para quienes buscan planes distintos en plena temporada estival, especialmente en una ciudad donde agosto concentra buena parte de la actividad festiva.

Una cita ligada a las fiestas

Este zoco se enmarca en la antesala de las fiestas de Moros y Cristianos, una celebración muy arraigada en Alicante y en otros municipios de la provincia. Su instalación, además de aportar ambiente a la ciudad, también ayuda a reforzar el vínculo entre patrimonio, identidad local y dinamización turística.

Además, la iniciativa actúa como reclamo para quienes pasean por la zona o se acercan a la playa, ya que ofrece una alternativa cultural y comercial al clásico plan de sol y baño. En ese cruce entre tradición y verano está precisamente parte de su éxito: un formato que conecta con públicos diversos y que encuentra en el litoral un escenario difícil de mejorar.

El zoco árabe estará abierto del 1 al 5 de agosto en el Paseo del Postiguet, en Alicante. La inauguración está prevista para el sábado 1 por la tarde, y durante toda su celebración contará con puestos de artesanía, gastronomía y ambientación temática. La entrada es libre y el acceso resulta muy sencillo desde el centro de la ciudad, lo que lo convierte en una escapada fácil para residentes y turistas.

Con el mar como telón de fondo y el ambiente festivo ya instalado en la ciudad, esta feria medieval se presenta como una de esas citas que merece la pena visitar al menos una vez. Entre tradición, sabor y paseo, Alicante suma así un plan que combina cultura popular y verano con bastante acierto.