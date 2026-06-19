Primera decepción de la mascletà de las Hogueras de Alicante: Pirotecnia Crespo, descalificada

La plaza de Luceros este viernes con el humo de la mascletà descalificada.

El concurso de mascletás de las Hogueras de Alicante empiezan con mal sabor de boca. La primera empresa a concurso, Pirotecnia Crespo, ha quedado descalificada al no cumplir con el tiempo mínimo de cinco minutos de disparo que establecen las bases.

El Ayuntamiento ha confirmado que este viernes el trabajo de esta compañía de Alzira ha durado 4 minutos y 49 segundos, 11 por debajo de lo marcado. El tiempo máximo, como recuerdan, está en los 7 minutos.

En el tiempo que han usado han disparado 150 kilos netos de pólvora con los que han conseguido llegar a un pico máximo de decibelios de 124,6. A pesar de ese esfuerzo, su trabajo no contará para este certamen que cumple su trigésimo séptima edición.

El disparo ha sido dedicado, en una iniciativa avalada por el alcalde Luis Barcala, a las Belleas del Foc de la historia. Muchas de ellas han estado presentes en la plaza de los Luceros. Las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, y sus Damas de Honor han sustituido el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà" por ese anuncio en honor a sus predecesoras.

La canción Alicantino, borracho y fino, de Funzo, el pregonero de las Hogueras 2026, se ha podido escuchar en los momentos previos al disparo.

Pirotecnia Crespo, en su segunda presencia consecutiva en Alicante después de no hacerlo desde el 23 de junio de 2000, ha comenzado el disparo con 10 golpes de humo y seis castillos de trueno repartidos por el perímetro de la plaza. Han seguido distintas secciones de truenos con silbatos afónicos y triples pitos, antes del golpe final del comienzo de la mascletà.

Sin solución de continuidad, se han podido escuchar cinco retenciones con el sello de la casa, con acompañamiento lateral de truenos y relámpagos, que han sorprendido a los millares de espectadores.

El ‘terremoto’ lo han conformado cuatro pasadas distribuidas en 40 ramales de diferentes calibres. Ha finalizado el disparo con 20 candelas turbo, 200 carcasas de descargas, diez castillos de trueno de calibre grande con una duración de diez segundos, y las postreras 200 carcasas de trueno de golpe.

Todo eso no ha sido suficiente para llegar a los cinco minutos exigidos en las bases, lo que se ha visto reflejado en la sorpresa de los millares de espectadores y la decepción de los pirotécnicos. Este sábado 20 de junio será el turno de Pirotecnia Turis en la segunda sesión del concurso de mascletàs.