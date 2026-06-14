Pulso final en Luceros: Federació pide ocupar otra terraza a menos de una semana de Hogueras y Alroa se opone

La batalla por el espacio público en la plaza de los Luceros ha entrado en una fase crítica a escasos días del inicio oficial de las Hogueras. Tras la polémica viral del pasado 5 de junio, cuando un restaurador denunció en Instagram que le quitaban la terraza "para venderla a sus amigos", el conflicto ha escalado con la aparición de un nuevo expediente administrativo que ha terminado de agotar la paciencia del sector hostelero.

El expediente, registrado formalmente y con documentación subsanada este mismo viernes 12 de junio, detalla la solicitud de la Federació de les Fogueres de Sant Joan para instalar una "Zona Protocolaria 1" de 140 metros cuadrados en plena plaza para el visionado de las mascletás. Este espacio incluye un cerramiento perimetral y una barra de 10 metros cuadrados destinada al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), muestra a EL ESPAÑOL su oposición frontal a esta segunda ubicación. "Alroa se opuso a la primera ubicación y se opone a la segunda porque implica suspender la autorización de terrazas a locales que están situados allí durante todo el año", afirma de forma tajante.

El líder de la patronal cuestiona la legalidad de la medida, argumentando que no existe un "interés general" real que justifique el desalojo de los hosteleros. Según Galdeano, la ordenanza permite suspensiones por eventos generales, como una procesión de Semana Santa, pero no para beneficiar a una entidad privada. "Para que ocupen ese espacio unos patrocinadores cuya actividad es análoga a la del local al que le estás quitando la terraza, parece un poco esperpéntico", denuncia.

Galdeano señala además una irregularidad en los plazos de la solicitud de la Federación. Según explica, la normativa exige presentar estos proyectos con un mes de antelación para que los técnicos verifiquen la seguridad, pero esta petición se ha tramitado a solo una semana del evento.

"Si eso lo pide cualquier ciudadano, le dirían: 'lo siento, has pedido fuera de plazo'", sostiene, advirtiendo que, si el Ayuntamiento dicta el decreto de autorización, acudirán a los juzgados para pedir medidas "cautelarísimas". Ese escenario, como añade, "no lo contemplo" por las mencionadas razones jurídicas que están en contra de su aprobación de plazos y fines.

En el lado opuesto, el presidente de la Federació, David Olivares, ha defendido en una tribuna de opinión publicada este jueves la legitimidad de su gestión. Olivares define las Hogueras como una "fiesta abierta e integradora" y subraya el carácter altruista de los 14.000 foguerers que trabajan todo el año. Para el presidente de la Federación, el impacto económico que generan las fiestas en la hostelería y el ocio es "innegable" y se traduce en cifras objetivas de satisfacción.

Terrazas en la plaza de Luceros de Alicante. M. H.

Sumar y dialogar

Sin embargo, Olivares lanza un mensaje directo al sector pidiendo "más colaboración" para hacer crecer la fiesta. "No se trata de restar sino de sumar, de crecer, mejorar, evolucionar y colaborar", escribe el presidente de la Federació, recordando que las Hogueras son "patrimonio emocional de toda Alicante" y no pertenecen solo a quienes las organizan.

Esta visión de "colaboración" choca con la realidad que describe Galdeano, quien asegura que no ha existido contacto entre las asociaciones del sector y la Federació para gestionar estos problemas. Aunque el alcalde Luis Barcala apeló este lunes a la "tranquilidad" y al "diálogo normal y respetuoso" para compatibilizar la seguridad con los negocios, el presidente de Alroa mantiene que el vínculo está roto.

La tensión es máxima ante lo que Galdeano califica como un "mercantilismo privado" que prima sobre el derecho de los locales que pagan sus tasas todo el año. "Si aquí podemos pedir saltando los plazos e instalando cosas cuyo interés es mercantil, cogemos la ordenanza de vía pública y la tiramos al retrete", concluye con dureza el representante de los hosteleros.