Un preso hiere a un funcionario tras una nueva agresión múltiple en la cárcel de Fontcalent

Un preso del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento, conocida como la prisión de Fontcalent, hiere a un funcionario tras una nueva agresión múltiple en la que atacó a varios trabajadores durante un traslado.

Los hechos ocurrieron ayer, 18 de mayo de 2026, cuando un interno con un amplio historial de conflictividad protagonizó una violenta agresión contra varios funcionarios de prisiones.

En torno al mediodía, los trabajadores accedieron a la celda del interno para comunicarle su traslado a otro centro penitenciario. Desde un primer momento, el recluso se negó rotundamente a acatar la medida y opuso una fuerte resistencia a acompañar a los funcionarios, denuncian desde el sindicato ACAIP.

La tensión fue aumentando progresivamente hasta que el interno se abalanzó violentamente sobre los trabajadores, propinando patadas y puñetazos y causando lesiones de diversa consideración a uno de los funcionarios intervinientes.

Desde ACAIP destacan que este nuevo episodio "no constituye un hecho aislado, sino una muestra más del grave deterioro de la convivencia y de la seguridad en el centro penitenciario alicantino. Los trabajadores denuncian que la violencia continúa escalando día tras día como consecuencia directa de la sobrepoblación, la insuficiencia de medios materiales y personales y la ineficacia de un régimen disciplinario cada vez más debilitado".

Por ello, el sindicato exige "de manera urgente" medidas eficaces para reducir el hacinamiento y la saturación que sufre el centro desde hace meses, así como un incremento inmediato de la plantilla y de los recursos materiales disponibles.

Del mismo modo, reclama nuevamente "el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo ante el aumento constante de las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones".

"El sindicato transmite todo su apoyo y solidaridad a los trabajadores implicados en el altercado y subraya que únicamente gracias a la profesionalidad, experiencia y rápida intervención de los funcionarios se evitó que los hechos derivaran en consecuencias todavía más graves", concluyen.

Por otra parte, denuncian que el abandono de la prisión ha causado un deterioro alarmante de las infraestructuras, con sistemas de seguridad averiados, plagas constantes y módulos de aislamiento clausurados por falta de mantenimiento.

La falta de dotación presupuestaria por parte del Ministerio del Interior ha derivado en una situación límite que obliga a sus funcionarios a idear formas de organizar a los presos, hacer frente a las ratas, convivir con moho y a realizar ajustes sobre la marcha a medida que los sistemas de seguridad se deterioran.