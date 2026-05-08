Emilio Vicedo se despide de los arquitectos de Alicante: "Ya nadie discute la prioridad del peatón"

Emilio Vicedo, este miércoles en la plaza de Gabriel Miró, frente al colegio que ha presidido estos seis años. M. H.

Emilio Vicedo cierra una etapa de seis años al frente de los arquitectos en la provincia de Alicante. Lo hace con la sensación de haber vivido una "dedicación intensa" y el orgullo de haber representado a sus compañeros en un periodo de transformación profunda para la profesión y para las ciudades.

Su andadura comenzó en 2020, en un momento crítico marcado por la pandemia. "Tengo el recuerdo del inicio de: ‘Dios mío, ¿en qué momento hemos elegido para entrar aquí?’", confiesa Vicedo al recordar cómo la Covid-19 paralizó la actividad económica y mermó la tesorería del Colegio.

Sin embargo, tras el impacto inicial, la provincia experimentó un crecimiento inesperado. Para Vicedo, Alicante se ha convertido en un refugio: "Cuanto peor le va al planeta, más gente viene a Alicante. Nuestra ciudad y provincia han sido elegidas como destino por el teletrabajo". Y lo cuenta a EL ESPAÑOL en una de las plazas más bonitas, la de Gabriel Miró, donde tiene su sede la entidad.

En cuanto al modelo de ciudad, la pospandemia ha acelerado el debate sobre el espacio público. "Ya nadie discute la prioridad del peatón", afirma con rotundidad en un debate que en los últimos años ha provocado agitados enfrentamientos políticos en ciudades como Alicante. Y ahí remarca con firmeza que el ciudadano ya no acepta que el coche sea el protagonista absoluto de la escena urbana.

Respecto a la vivienda, Vicedo es crítico con las normativas impuestas desde Europa. Reivindica la arquitectura mediterránea frente a modelos herméticos: "No podemos comprar el mensaje de hacer viviendas cerradas; hay que recuperar los porches, la protección solar y la ventilación".

Sobre la situación del urbanismo local, el presidente lamenta la lentitud administrativa y la politización de las herramientas de planificación. "Un documento urbanístico no puede ser un elemento de disputa política", advierte en referencia al Plan General de Alicante.

Para Vicedo, construir ciudad requiere consensos que trasciendan los ciclos electorales de cuatro años. "Si viene otro partido y tira el trabajo del anterior, jamás construiremos ciudades", sentencia, reclamando una clase política capaz de alcanzar pactos de Estado.

Bajo su mandato, el Colegio ha dejado de ser un búnker para convertirse en el Club de la Arquitectura, un espacio abierto con catas, conciertos y rutas. "Había que ofrecer un colegio cercano, con un lenguaje que entendieran todos", explica sobre esta apertura a la sociedad civil.

La vertiente solidaria también ha marcado su agenda, colaborando con entidades como Cruz Roja o ACNUR, y enviando voluntarios tras la dana de Valencia. "Esa ayuda nos confirmó la necesidad de construir una hoja de ruta para la prevención de desastres naturales".

Visados más rápidos

Uno de los mayores logros técnicos de su gestión ha sido la digitalización y agilización burocrática. El tiempo de tramitación de los visados ha pasado de dos semanas a apenas 48 horas, un hito del que presume que sitúa al CTAA a la vanguardia nacional.

"El 75% de los colegiados están aquí porque visan un trabajo y había que darle una respuesta rápida", explica el presidente. Para lograrlo, fue necesaria una "terapia de grupo" con el personal para priorizar este servicio esencial para el ejercicio profesional.

Vicedo también destaca la consolidación de la ECUV (Entidad Colaboradora de la Administración). Pese a las dudas iniciales, hoy es un referente de "rigor y calidad" que cuenta con el respeto de los ayuntamientos de la provincia.

La transición

Vicedo se marcha reivindicando el legado de grandes figuras de la provincia como Antonio Serrano Bru o José Guardiola Picó, asegurando que su sucesor encontrará una institución saneada y comprometida.

Su adiós es, en realidad, un hasta luego. Aunque deja la primera línea institucional, asegura que no se alejará totalmente: "Me llevo todo lo aprendido; difícilmente me iré alejándome totalmente del Colegio".

La transición, asegura, será ejemplar. "Sea quien sea el que venga, es un compañero. Todo el que viene aquí lo hace con el ánimo de hacer lo mejor para el colegiado y para la sociedad", concluye el arquitecto.