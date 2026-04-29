À Punt se vuelca con Alicante: así puedes ver en directo la elección de la Bellea del Foc 2026

La ciudad de Alicante entra de lleno en su calendario festivo. Tras meses de convivencia y ensayos, la plaza de toros se convierte este fin de semana en el epicentro de la fiesta con la elección de las nuevas representantes de las Hogueras de San Juan. Y para contarlo estará À Punt que retransmitirá en directo ambas galas, llevando toda la emoción de las candidatas a los hogares de la Comunitat Valenciana.

La televisión pública autonómica ha diseñado un despliegue especial para que no se pierda un detalle de lo que ocurra sobre el escenario del coso alicantino.

La primera cita es el viernes, 1 de mayo (20:45 h): Elección de la Bellea del Foc Infantil. 80 niñas optan a suceder en el cargo a la actual representante, en una noche en la que también se conocerán los nombres de sus seis Damas de Honor.

La segunda será el sábado, 2 de mayo (20:45 h): Elección de la Bellea del Foc 2026. En esta ocasión, serán 79 las mujeres que buscarán el máximo título de la fiesta, junto a sus correspondientes seis Damas del Foc.

La narración correrá a cargo de dos reputados veteranos en cuestiones festivas. La cara oficial de la cadena para ello es Ferran Cano, que contará con el apoyo del reciente fichaje del especialista Josep Àngel Ponsoda, quien tomará el pulso a la plaza de toros con conexiones a pie de pista para captar los nervios de las comisiones y familiares.

La gala es el resultado de cuatro meses de actos y convivencia. El escenario de la plaza de toros será el lugar donde culminen los sueños de las 159 candidatas. Para aquellos que no puedan seguirlo en directo o quieran revivir los mejores momentos, À Punt emitirá las galas en diferido el sábado y domingo por la mañana (07:00 h).

La cadena ya ha confirmado que volverá a Alicante los días 15 y 16 de mayo para ofrecer en directo las ceremonias de proclamación de las dos afortunadas que resulten elegidas este fin de semana.

La apuesta por las fiestas populares es una de las que mejores resultados aporta a la televisión autonómica. Los meses de marzo y junio con las Fallas de Valencia y las Hogueras de Alicante aportan picos de cuota de pantalla especialmente altos. Y, según destacan, es en las comarcas del sur donde el incremento de la audiencia en 2025 fue más significativo, con un 41 % más en el mes de septiembre, como bandera de ese cambio conseguido.