Así será el nuevo Parque Central de Alicante tras los siete acuerdos entre Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio

Alicante ha vuelto a asistir a una nueva presentación de una infraestructura "imprescindible de la ciudad", el Parque Central y la Estación Intermodal. El alcalde, Luis Barcala; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, han presentado el proyecto, una actuación largamente esperada que promete coser la ciudad, liberar la playa de vías y levantar un gran pulmón verde de 200.000 metros cuadrados. La lectura positiva es que por fin las tres administraciones de distinto color político han coincidido en impulsar una intervención estratégica para Alicante. La menos positiva, que se trata de un nuevo anuncio sin concreción temporal

No es la primera vez que la ciudad escucha una promesa de este calibre. En 2003, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos; el vicepresidente de la Generalitat, José Joaquín Ripoll; y el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, firmaron un convenio que dio lugar a la sociedad AVANT con cuatro grandes objetivos: integrar el AVE en el área metropolitana, transformar la estación en un nodo intermodal, suprimir la inversión de marcha en San Gabriel y el trazado ferroviario costero, y reforzar las cercanías con Elche y San Vicente. Más de dos décadas después, Alicante sigue esperando resultados tangibles.

La diferencia, esta vez, está en el formato y en la intención declarada. Según el planteamiento trasladado por las instituciones, se tiene que firmar un nuevo convenio que no se limita a repetir una declaración de buenas intenciones: por primera vez se hablaría de una inversión cuantificada, en torno a 420 millones de euros (la mitad que hace 23 años), con cronograma de obras y temporización de actuaciones.

La Generalitat ya ha puesto en marcha su parte, la estación Central del Tram, con un presupuesto de más de 100 millones de euros. Transportes, por su parte, asegura que hace un año comenzaron con las obras para la remodelación de la playa de vías de la estación, en la que se han invertido 20,2 millones de euros y que culminarán con la puesta en marcha de un total de 14 vías de tren: 10 en ancho estándar y cuatro en ancho ibérico para Cercanías. Ello implica la construcción de tres nuevas vías en ancho estándar y la conversión a este ancho de tres de las ya existentes en ancho ibérico.

Barcala ha defendido en todo momento que continuará la participación de la sociedad civil en la elección de los hitos de este "proyecto transformador" como ya lo han hecho 3.000 alicantinos en la fase previa. Al tiempo que destacaba que se han logrado incluir estas preferencias en los principales puntos de acuerdo.

Plaza de la Estrella de Alicante, donde se dará inicio al Parque Central. Ministerio de Transportes

Los acuerdos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el encargado de desgranar los siete acuerdos concretos alcanzados en el seno de la sociedad Avant, que pretenden dar una respuesta definitiva a la "playa de vías que parte la ciudad en dos".

Puente ha subrayado que este no es un simple boceto, sino un conjunto de "decisiones concretas y críticas que juntas configuran la transformación urbana más importante de Alicante". Primero, la redistribución de la edificabilidad. Se trasladará la carga residencial y comercial hacia el borde oeste para que "el parque respire, pero no pierda edificabilidad". 220.000 metros cuadrados de terreno edificable distribuyéndola a ambos lados entre el PAU-1 y el barrio de Ciudad de Asís y evitando así la compresión del parque por parte de los edificios.

Edificios con los que se pagará la actuación del Parque Central de Alicante. Ministerio de Transportes

El segundo punto son los recorridos perimetrales, ya que el tráfico rodado se ordenará de forma que los vehículos circulen por el ámbito "sin penetrar en el interior del parque", garantizando un espacio "peatonal contiguo, verde y habitable".

Se mantendrá el Puente Rojo en su estructura central como "hito identitario", pero se eliminarán los extremos para suprimir el "efecto barrera". A sus lados se construirán dos rotondas para ordenar el tráfico rodado.

En cuarto lugar, las vías mantendrán su cota actual (no se soterrarán) y se construirá sobre ellas una cubierta con "zonas verdes compatibles con los condicionantes ferroviarios". Según Puente, "el ferrocarril deja de ser una barrera y pasa a ser una oportunidad". Con ello se creará una continuidad desde la calle Bono Guarner que está a 9 metros de altura de las vías.

El quinto acuerdo es el nuevo acceso sur a la estación. En realidad a la estación histórica, ya que se construirá una nueva en la zona norte que se integrará con la actual. Se creará una gran plaza que funcionará como "puerta sur de Alicante", conectando con la futura estación del TRAM (a la que se accederá por el tinglado histórico) e integrando los "ficus centenarios protegidos".

Plaza peatonal en el nuevo acceso sur de la estaciónd e Alicante. Ministerio de Transportes

En el entorno de la calle Bono Guarner se optimizarán los espacios para usos hoteleros, comerciales y oficinas.

Por último, el edificio histórico de la estación será recuperado para que, junto al nuevo edificio de viajeros, aporte "carácter, memoria e identidad a este gran nodo intermodal".

Un pulmón verde

Por su parte, Barcala ha calificado la jornada como "de enorme relevancia" para hacer realidad un deseo de más de 30 años: "la eliminación de la profunda cicatriz que divide los barrios del sur". El alcalde ha enfatizado que el proyecto ha escuchado las reivindicaciones vecinales, resultando en un "parque central continuo y lineal" de 210,000 metros cuadrados que "coserá transversalmente" la ciudad.

"Los alicantinos se merecen no esperar por más tiempo porque estamos diseñando el Alicante del presente y del futuro", ha aseverado el primer edil, destacando que el acuerdo permite "dejar a un lado colores políticos siempre en beneficio de la ciudadanía".

Aspecto que presentará el Parque Central de Alicante. Ministerio de Transportes

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha querido poner el foco en la credibilidad de este nuevo anuncio frente a intentos fallidos del pasado. "Es importante que este acto protocolario de hoy no sea solo un acto protocolario; yo creo que ya no podemos esperar más".

Pérez Llorca ha recordado que, a diferencia de otras épocas, "ya hay realidades diferentes, ya hay obras en marcha". Como prueba de este avance, el presidente valenciano ha citado las obras de la estación intermodal del Tram, que suponen una inversión de "más de 100 millones de euros" y cuya finalización está prevista para principios de 2029.

"Lo ideal sería que una vez terminada esa infraestructura, los otros trabajos sigan", ha propuesto, instando a las tres administraciones a agilizar los trámites burocráticos para que la transformación no se detenga.

El cierre del acto ha dejado una hoja de ruta marcada por la firma de un nuevo convenio que, en palabras del ministro Puente, no será un "brindis al sol". Este documento incluirá una inversión cuantificada y un cronograma detallado porque, según el ministro, "estamos de acuerdo en el qué, en el cómo, en el cuánto y en el cuándo, que es cuanto antes". Pérez Llorca ha concluido insistiendo en que invertir en Alicante es una "garantía de retorno de las inversiones", citando el incremento del 7% en pasajeros hacia Madrid en 2025.