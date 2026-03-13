Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, por un supuesto delito de corrupción

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional en relación a un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

La Policía Nacional ha confirmado a EL ESPAÑOL de Alicante la detención de Carlos Baño a raíz de una denuncia. El grupo encargado de la investigación es la unidad de Blanqueo de Capitales, aunque por el momento las diligencias son secretas. Por lo que, no han dado más información. Esta actuación se debe al requerimiento de una investigación de la fiscalía anticorrupción.

En este momento, se está procediendo al registro en la sede de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante (Facpyme), ubicada en la calle Orense, donde también se encuentra la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Además, se han llevado a cabo otros registros, pero tampoco han transcendido más detalles.

