Barcala negociará con Adif soterrar también el tren de mercancías y liberar toda la fachada sur de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aprovechó su participación en el programa de debate El Escenario, de Alacantí TV, para dibujar una ambiciosa hoja de ruta sobre el futuro urbanístico, la movilidad y la vivienda en la ciudad, con un anuncio estrella: la negociación con el Ministerio y Adif para lograr la liberación total de las vías en la fachada marítima sur y transformar ese frente litoral en un gran paseo continuo de 21 kilómetros.

Barcala explicó que el Ayuntamiento está negociando que el tráfico ferroviario de mercancías con destino al puerto deje de discurrir por la actual trinchera de San Gabriel, frente al barrio y bordeando el Palmeral, y se desvíe por un nuevo trazado soterrado bajo la autovía hasta conectarse con las vías de la Variante de Torrellano.

Esta propuesta, impulsada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, permitiría eliminar completamente las vías de tren del frente litoral sur y consolidar un corredor peatonal y ciclista junto al mar, enlazando toda la costa urbana de Alicante.

El alcalde enmarcó este movimiento en el desarrollo de la Variante de Torrellano, que reordenará la entrada ferroviaria a la ciudad, liberará el intercambiador de San Gabriel y permitirá, además, la ansiada conexión del aeropuerto con la red ferroviaria, algo que calificó de “imprescindible” para una infraestructura internacional como el de Alicante-Elche Miguel Hernández.​

A-7 como ronda urbana

En el debate que el alcalde ha compartido con el presentador Tomás Moya, y los periodistas Iván Muñoz, José Vicente Pérez Pardo y el delegado de EL ESPAÑOL de Alicante, Barcala ligó la operación ferroviaria al cambio de modelo de movilidad que prevé el nuevo Plan General Estructural (PGOU).

Defendió que el tráfico de paso debe desplazarse a las rondas periféricas, citando la Gran Vía, Vía Parque y la propia A-7, a la que el Ayuntamiento quiere transformar en un gran bulevar urbano que asuma el papel de ronda y descargue el viario interior.

Uno de los ejes de esa nueva movilidad será la transformación de la avenida Aguilera, cuyo rediseño se ha aplazado hasta que se complete la nueva estación central y la intermodal de Renfe para evitar el colapso de la zona.

Barcala avanzó que Aguilera adoptará “la misma fisonomía que Maisonnave”, con aceras muy amplias, potenciación del comercio y una integración natural de los barrios de Benalúa y Alipark -y, por extensión, La Florida- como parte del centro de la ciudad.

El plan se complementa con un gran aparcamiento subterráneo en Aguilera para dar servicio a la Ciudad de la Justicia y al centro, una red de aparcamientos disuasorios en la periferia y un refuerzo del transporte público -autobuses ya con cerca de la mitad de la flota electrificada-, además de la apuesta por la movilidad ciclista a lo largo del futuro paseo litoral.

Una ciudad que ya no es la de 1987

Barcala destacó que Alicante sigue funcionando con un plan general de 1987 “diseñado para una ciudad que ya no existe” y defendió que el nuevo PGOU mira a 20 años vista, con una ciudad que superará los 460.000 habitantes censados. Según explicó, el documento llega más lejos que ningún intento anterior y se encuentra en fase de participación pública a través de seis talleres abiertos a la ciudadanía.

En materia residencial, el alcalde cifró en más de 6.000 las viviendas en desarrollo en ámbitos como el APA 9, Lomas del Garbinet, Nou Albufereta o el PAU 3, con una reserva de entre el 30% y el 40% para vivienda protegida en sus distintas modalidades.

Con ello, dijo, se pretende generar suelo asequible y compensar los efectos de la actual Ley de Vivienda, a la que acusó de generar inseguridad jurídica a los propietarios y retraer la oferta de alquiler.

El crecimiento urbano futuro, añadió, debe orientarse hacia San Vicente y la autovía, así como hacia el sur –zona de Babel y su prolongación–, mientras que las áreas empresariales entre Aguamarga y el Parque Científico de la UA se ampliarán en dos tercios para consolidar a Alicante como nodo logístico y polo de industria tecnológica.

El primer edil situó el futuro parque central como “gran pulmón” de la ciudad y pieza clave en la transformación de la fachada ferroviaria interior, cuya ejecución se está negociando con Adif y el Ministerio. Reconoció que los vecinos reclaman plazos, pero defendió que el Ayuntamiento está “con ellos” presionando para que la obra se materialice cuanto antes.

Dentro del nuevo modelo de infraestructuras verdes, Barcala habló también del mayor parque urbano previsto en las Lagunas de Rabasa y de un parque agrario en la zona de la Condomina, concebido como recuperación del cultivo tradicional en entorno urbano.

En paralelo, el plan general contempla triplicar las zonas verdes actuales y consolidar el corredor litoral de 21 kilómetros, apoyado precisamente en la liberación de las vías en la fachada sur.

Triángulo cultural

Más allá del planeamiento a largo plazo, el alcalde defendió proyectos “en ejecución” o de impacto más inmediato, como el denominado Alicante Nuevo Centro, que pretende coser barrios como San Antón, Mercado, Campoamor y Carolinas Bajas al corazón comercial mediante nuevas peatonalizaciones y ejes de prioridad peatonal.

Puso como ejemplo el éxito de la conexión Explanada-Mercado por la avenida de la Constitución y alrededores, que en su día generó polémica y hoy, afirmó, es un “rotundo éxito”.

En el plano cultural, Barcala reivindicó el triángulo formado por el futuro centro cultural del Hospital del Rey (actual comandancia de la Guardia Civil, que se liberará cuando el cuerpo se traslade a Rabasa), el complejo de Las Cigarreras -con un museo de nueva generación cuya primera fase está previsto inaugurar en el segundo semestre de este año-, la plaza de toros polivalente y el ADDA como gran auditorio provincial.

Su objetivo, dijo, es reforzar una oferta cultural capaz de atraer tanto a residentes como a turistas de mayor perfil adquisitivo y más interesados en cultura, deporte o gastronomía.

Vivienda social

El debate dedicó también un amplio bloque a la vivienda, donde Barcala defendió la actuación del Ayuntamiento frente al escándalo de las viviendas de Les Naus, que estalló por la detección de adjudicatarios que no encajaban en el espíritu de la promoción protegida, entre ellos la ya exconcejal de Urbanismo y dos arquitectos municipales.

El alcalde insistió en que el Ayuntamiento solo fue responsable de la enajenación del suelo y de la licencia de obra, mientras que la captación de cooperativistas y la comprobación final de los requisitos recaían en la cooperativa y en la Generalitat, respectivamente.

Reivindicó haber reaccionado “desde el primer minuto” con la apertura de expedientes informativos, la dimisión de la concejal y de una directora general, la denuncia ante Fiscalía y la decisión de personarse como acusación particular para defender el interés general, al tratarse de suelo municipal destinado a vivienda protegida.

Barcala admitió que el caso obliga a revisar el modelo de requisitos y comprobación para evitar “trampas” en futuras promociones, pero rechazó la “demagogia” y los “bulos” que, a su juicio, han convertido el asunto en una “cacería” política.

En contraste con Les Naus, subrayó la adjudicación reciente de 24 viviendas sociales en el Portón, con procesos de selección y asignación íntegramente gestionados por el Ayuntamiento y avalados por todos los grupos en la Junta del Patronato, sin objeciones.

Además, detalló la promoción municipal en marcha en San Gabriel (15 viviendas de primera oportunidad para jóvenes) y las 32 viviendas previstas en San Blas (calle Ceuta), cuyos pliegos endurecen las condiciones para evitar que acceda nadie que no cumpla los requisitos, prohibiendo la comercialización previa y exigiendo autorización de la Conselleria para iniciar la venta.

El alcalde destacó igualmente el modelo de vivienda intergeneracional de la Plaza de América, que calificó de “éxito absoluto” y que el Ayuntamiento quiere replicar con un segundo bloque en Benalúa Sur, actualmente en fase de redacción del proyecto. En San Gabriel, por su parte, las viviendas para jóvenes se encuentran en plena ejecución y, según sus cálculos, podrán terminarse y adjudicarse en cuestión de meses.