Alicante diseña su futuro para 440.000 habitantes: las claves del nuevo Plan General

Alicante ya tiene sobre la mesa el borrador de su futuro para las próximas dos décadas. El alcalde, Luis Barcala, ha inaugurado este jueves en Puerta Ferrisa el proceso participativo del nuevo Plan General Estructural (PGE), el documento urbanístico más relevante para la ciudad en los últimos 39 años.

Un plan que busca jubilar al actual que está vigente desde 1987 para adaptar el municipio a las necesidades del siglo XXI. Y con él se tiene que resolver uno de los retos que debe afrontar la que ya es la décima ciudad de España en población: ¿dónde cabrán 440.000 personas?

El nuevo dibujo de Alicante no es fruto del azar, sino de las previsiones demográficas. El PGE se ha elaborado bajo la premisa de que la ciudad alcanzará los 440.426 habitantes en el año 2045.

Para dar respuesta a este crecimiento, el plan garantiza el suelo necesario para nuevas viviendas, equipamientos públicos e infraestructuras, apostando por una "infraestructura verde" y una ciudad que "mira al mar".

"Estamos ante un punto de inflexión", ha destacado Barcala durante el acto. Y así ha definido el proyecto como un Alicante "más verde, mejor conectado y con servicios de primer orden que fomenta el crecimiento económico".

Aunque la normativa no obliga a someter el borrador a participación pública una vez redactado, el equipo de Gobierno ha iniciado este jueves una serie de seis mesas temáticas para incorporar propuestas antes de su aprobación definitiva.

"Lo dije desde el minuto cero, ‘Alicante, un plan contigo’ es más que un lema, porque estamos convencidos de que la participación de los alicantinos en el desarrollo del Plan General Estructural y, más adelante, el Plan de Ordenación Pormenorizada, es clave para conseguir que el resultado sea el plan de todos, o lo que es lo mismo, un Alicante de todos y para todos", ha resaltado el alcalde.

La primera sesión ha versado sobre Infraestructura Verde y Suelo No Urbanizable, contando con la participación de expertos de las universidades de Alicante y la Politècnica de València, así como representantes de Asaja y asociaciones vecinales.

El calendario de las próximas citas para que los ciudadanos aporten sus ideas es el siguiente:

Movilidad: 17 de marzo.

Servicios y dotaciones: 7 de abril.

Regeneración urbana: 9 de abril.

Vivienda: 21 de abril.

Actividad económica: 28 de abril.

El objetivo final, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, es que las conclusiones de estos debates se incorporen al documento que finalmente se apruebe en Junta de Gobierno, consolidando a Alicante como la "ciudad tractora" de un sistema metropolitano.