Alicante refuerza su apuesta por la transformación digital con 52 cursos abiertos a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos y la Agencia Local de Desarrollo, ha lanzado una completa programación con 52 cursos de competencias digitales dirigidos a la ciudadanía.

El objetivo: reducir la brecha digital y facilitar el acceso a los servicios públicos online, especialmente para las personas o colectivos en riesgo de exclusión digital.

Las formaciones se desarrollarán de marzo a junio en una decena de espacios municipales —centros sociales, aulas de formación y dependencias de las concejalías de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Bienestar Social, Empleo y Educación—.

La inscripción puede tramitarse de forma online a través de la web municipal alicante.es, en la oficina Edusi o bien llamando al teléfono gratuito 965 31 36 09. Todos los cursos se impartirán de manera presencial.

Dentro de la programación se distinguen dos grandes bloques. El primero corresponde al proyecto #TuTransformaciónDigital, desarrollado junto a Red.es y financiado con fondos NextGenerationEU, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital.

Este programa ofrece 37 cursos de ocho horas distribuidas en tres sesiones, centrados en temáticas como gestiones con la Seguridad Social, certificados digitales, pagos online, ciberseguridad, redes sociales o el uso de la identidad digital en menores.

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha destacado que "este programa ofrece una formación gratuita y especializada que acerca la administración al ciudadano, ayudándole a realizar trámites digitales con autonomía y seguridad desde su hogar".

Los cursos se organizan en módulos temáticos dedicados al entorno digital, la comunicación y redes sociales, la seguridad en línea, el bienestar y acompañamiento digital, la mejora laboral o la gestión del tiempo libre. Cada participante podrá diseñar su propio itinerario de aprendizaje, con hasta seis formaciones diferentes, dos como máximo por módulo.

La segunda parte de la oferta incluye 15 cursos del programa Brecha Digital, de 20 horas de duración, centrados en herramientas actuales como la inteligencia artificial, aplicaciones móviles cotidianas, creación de contenidos digitales, informática básica y gestión de redes sociales con nociones sobre Canva y herramientas de IA.

Este programa se puso en marcha en enero de 2025 en colaboración con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, con financiación europea del plan Next Generation. Según el edil Antonio Peral, "la iniciativa supone un nuevo paso en la implantación de tecnologías que facilitan la administración electrónica e incorporan soluciones basadas en inteligencia artificial, mejorando la relación entre la administración y las personas usuarias".

Las distintas concejalías han elaborado sus propias propuestas formativas, disponibles en la web municipal. Las aulas habilitadas se ubican en:

- Oficina EDUSI Alicante entre los dos castillos (Casa de la Misericordia, C/ Cuesta de la Fábrica s/n).

- Centro de Innovación de Recursos Educativos Municipales (CIREM, C/ Capitán Segarra, 30).

- Centro Social Comunitario Gastón Castelló (C/ Pino Santo, 1).

- Centro de formación Alejandrina Candela (Avda. Dr. Jiménez Díaz, 27).

- Centro Social Comunitario Isla de Cuba (C/ Isla de Cuba, 40).

- Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58).

- Aula 1 del Centro Social El Tossalet (C/ Abad Fernández Helguera, 23).

- Centro Comunitario El Plá (C/ Barcelona, 12).

- Vivero Alicante Emprende (área industrial Mercalicante, Ctra. de Madrid Km. 4).

En el territorio EDUSI "Entre dos castillos", se impartirán 18 cursos —la mitad del programa Red.es y la otra del de Brecha Digital—, en la Oficina EDUSI (Casa de la Misericordia) y en el CIREM, con acceso por las calles Capitán Segarra, 30 y Padre Mariana, 19.

Esta iniciativa refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Alicante por acercar la tecnología a toda la ciudadanía e impulsar la inclusión digital, promoviendo el aprendizaje de nuevas competencias que mejoran la calidad de vida y la relación con la administración pública.