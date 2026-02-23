La concejala de Hacienda de Alicante niega tener cualquier tipo de vinculación personal con los beneficiarios de las VPP

La concejala de Hacienda, Patrimonio y Cultura, Nayma Beldjilali, ha negado este lunes tener cualquier tipo de relación personal con beneficiarios de las viviendas de la promoción de Les Naus, en la zona de La Condomina.

La edil ha querido responder de nuevo a las informaciones publicadas en las últimas horas que, según recuerda, reproducen una noticia ya rectificada días atrás. "No merezco el daño que se está causando a mi persona y a mi familia con datos que no son ciertos", ha afirmado.

Respecto a la supuesta amistad con una funcionaria municipal, Beldjilali ha sido tajante: "No existe ni ha existido jamás ese vínculo". La concejala ha explicado que una simple coincidencia en 2017 y el hecho de haber conocido a esa persona no implican ningún tipo de amistad. "Esa persona no es ni ha sido nunca amiga mía", ha reiterado.

Del mismo modo, ha rechazado que se la relacione "de forma malintencionada" con la adjudicación de una vivienda a la hermana de su secretaria.

Según Beldjilali, esta última se incorporó a su equipo el 20 de junio de 2025, mientras que la beneficiaria obtuvo el visado favorable de la Generalitat el 17 de marzo de 2025 y la promotora confirmó su recepción el 28 del mismo mes. "En esas fechas yo no tenía ninguna vinculación laboral con mi secretaria", ha insistido.

"Confío en que nadie difunde conscientemente información falsa que perjudique mi honor y mi imagen pública", ha concluido la edil. "Por ello me veo obligada a volver a aclarar estos extremos, porque no merezco el perjuicio que se está causando ni yo ni mi familia", ha añadido.

Beldjilali ha puesto además en valor "la actuación firme, rápida y transparente" del equipo de Gobierno desde el primer momento para esclarecer los hechos y actuar con contundencia en los casos en que se hubiera accedido de forma irregular a una vivienda protegida.

Documentación

El pasado miércoles, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, que se encarga de la investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP), ha emitido una providencia en la que ordena la práctica de las primeras diligencias.

Entre las medidas acordadas, figura la solicitud de diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus. Estos requerimientos responden a la petición formulada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.